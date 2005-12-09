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۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۵۹

معاون فرهنگي وزارت علوم :

با تخصيص 20 هزار تومان سرانه فرهنگي به دانشجويان مشكلات بودجه مرتفع خواهد شد // دانشجوي امروز بايد ديندار عالم باشد

با تخصيص 20 هزار تومان سرانه فرهنگي به دانشجويان مشكلات بودجه مرتفع خواهد شد // دانشجوي امروز بايد ديندار عالم باشد

معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: در بودجه هايي كه براي بخش فرهنگي در نظر گرفته شده، سرانه هر دانشجو 20 هزار تومان در نظر گرفته شده است كه اگر اين بودجه محقق شود وضعيت بسيار مطلوب خواهد شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "محمد باقر خرمشاد" شب گذشته و در نخستين ساعات امروز در دومين نشست دبيران كانون هاي دانشجويي سراسر كشور با بيان اين مطلب افزود: فرهنگ مجموعه اي رفتارهاي اكتسابي و ويژگي هاي اعتقادي يك جامعه است كه مثل تسبيح استقرار دارد و زير مموعه هايي مثل ارزش ها، باورها، قوانين، علوم، نهادهاي مختلف را شامل مي شود.

وي اضافه كرد: فرهنگ به دو دسته تقسيم مي شود. فرهنگ آرماني و فرهنگ موجود. فرهنگ آرماني رسما تاييد شده و به صورت بنيادي تعقيب مي شود اما فرهنگ موجود آن جيزي است كه به صورت عيني موجود است. مرز بين اين دو فرهنگ به هم نزديك است و ثبات جامعه ايجاب مي كند به يكديگر نزديك شوند.

معاون فرهنگي وزارت علوم افزود: دانشگاه نيز مركز تبادل علم و فرهنگ است و محيطي باز دارد كه محل آمد و شد انديشه هاي مختلف در سطوح جهاني است. در دانشگاه فرهنگ در حال تغيير و تحول است و مي تواند فاصله فرهنگ آرماني و موجود را افزايش دهد. در اين زمينه بايد اقدام شود تا فاصله بين فرهنگ آرماني و موجود افزايش نيابد.

خرمشاد تصريح كرد: مهمترين نكته اين است كه از طريق علم و توليد علم مي توان اين فاصله را كنترل كرد. فرهنگ آرماني در كشور ما نوعا فرهنگي مبتني بر دين و اسلام است. از سوي ديگر در جهان متمدن امروزي بر علم تاكيد بسيار مي شود. منتهي علمي كه مقابل دين است.

وي تاكيد كرد: ما كه طلايه دار دينداري هستيم بايد علم و دين را جمع كنيم و ثابت كنيم اين دو در تقابل با يكديگر نيستند. بنابراين دانشجوي امروز بايد پرچمدار دين و پرچمدار علم باشد.

معاون فرهنگي وزارت علوم ديگر راهكارهاي ممانعت از افزايش فاصله فرهنگ آرماني و موجود را وسيع گرفتن قلمرو فرهنگي آرماني، تحركت فرهنگي و ايران محوري در فعاليت هاي دانشگاهي دانست.

وي در ادامه گفت: وزارت علوم متولي فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه ها است و با سياست گذاري دالان فرهنگي شرايط را براي فعاليت هاي فرهنگي دانشجويان فراهم مي كند.

"خرمشاد" تاكيد كرد: اگر نتوانم در سياست گذاري هاي فرهنگي درست عمل كنم به طور حتم از سمت خود استعفا خواهم داد.

معاون فرهنگي وزارت علوم اضافه كرد: ايجاد كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره تدارك ديده شده است و اميدواريم با تصويب نهايي آن شاهد راه اندازي اين كرسي ها باشيم.

کد مطلب 263236

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