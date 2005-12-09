اجلاس كنفرانس اسلامي بايد منشاء بيداري باشد // دولت علت سقوط هواپيما را پيگيري كند

به گزارش خبرنگارسياسي "مهر"، آيت الله امامي كاشاني در خطبه ‌‏هاي نماز جمعه تهران با اشاره به سانحه سقوط هواپيماي C-130، گفت: بنده به مسايل فني و علمي و شرايطي كه اين حادثه را به وجود آورد، كاري ندارم، زيراين مساله برعهده دولت است، اما از لحاظ ديني و فقهي، بر مساله‌ صبر در اين حادثه ‌اي كه حقيقتا دردناك بود و در آن بسياري از انسان‌هاي وارسته و خدوم پر كشيدند، تاكيد دارم.

خطيب نماز جمعه امروز تهرا ن با دردناك خواندن حادثه اخير گفت: بسياري از انسان‌‏هاي وارسته و خدوم در اين حادثه پر كشيدند. اين حادثه براي تمام مردم غصه دارد و براي خانواده‌‏هاي آنها بسيار دشوارتر است و جايگاه صبر در اين زمينه بسيار مهم است، اگر چه دشوار است اما اجر صبر در مصيبت از تمام صبرها بيشتر است.

البته اشك ريختن و تسليت گفتن با صبر منافات ندارد، بلكه صبر به معناي سكون نفس و آرامش دل است. خداوند مي فرمايد اگر كسي در مصيبت صبر كند، از اين كه در قيامت نامه عمل او را بگشاييم و بسنجيم، حيا مي‌‏كنم. اين اجر و پاداش كسي است كه بر مصيبت عزيز خود صبر كند.

آيت الله امامي كاشاني با اشاره به برگزاري اجلاس سران كشورهاي اسلامي در مكه مكرمه گفت: كشورهاي غربي در رسانه‌‏ها و روزنامه‌ ‏هاي خود ايران و صحبت هاي رييس‌ ‏جمهوري ايران را بايكوت خبري كردند، زيرا آنان از اينكه كشوري مانند ايران تحت سلطه و مستعمره آنها نباشند، ناراحت هستند.

وي افزود: آنها مي‌‏خو اهند اگر اجلاسي با حضور سران كشورهاي اسلامي برگزار مي شوند، مطالبي كه مطرح مي‌‏شود، فقط تشريفاتي باشد نه اين كه مانند اجلاس قبيلي كه در تهران بود، رهبر معظم انقلاب طرح برخورداري كشورهاي اسلامي از يك حق وتو در سازمان ملل را مطرح كنند.

امامي كاشاني با اشاره به وضعيت مردم فلسطين نيز گفت: اجلاس سران كشورهاي اسلامي بايد منشاء بروز بيداري باشد، چرا كه ضربه‌‏ هايي به جهان اسلامي نظير فلسطين وارد مي ‌‏شود، بيداركننده است.ما اميدواريم سران كشورهاي اسلامي بيدار شوند.

وي با اشاره به مساله پرونده هسته‌‏ اي ايران و فعاليت‌‏هاي صلح ‌‏آميز كشورمان، گفت : ايران و نظام جمهوري اسلامي، بمب ريختن بر سر مردم و آتش زدن آنها را حرام مي‌‏داند. آنها خود اين كارها را انجام مي‌‏ دهند و ايران غني سازي و فعاليت هاي خود را در چارچوب صلح آميزي انجام مي دهد و اين مساله مورد اتفاق تمام ملت ايران است.

استكبار بايد بداند كه در تلاشي كه مي كند با 70 ميليون ملت ايران روبروست و هرگز به مقصود خود نخواهد رسيد و اگر حرفي دارد، بايد به صورت مستند و با معيارهاي قانوني آن را مطرح كنند.

وي در ادامه با اشاره به وظايف دولت در قبال مردم، توصيه كرد؛ بدنه دولت توجه جدي نسبت به وضع اقتصادي اقشار كم درآمد داشته باشد.

امامي كاشاني در ادامه با اشاره به توطئه هاي دشمنان و جهان غرب، گفت: جوانان بايد غرب را بشناسند و نسبت به خطرات آن آگاه باشند.