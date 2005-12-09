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۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۵:۰۴

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران در گفتگو با "مهر" :

مشكلي براي جابجايي مسافران در طرح زوج و فرد نداريم// ظرفيت اتوبوسراني را مي توان 2 برابر افزايش داد

مشكلي براي جابجايي مسافران در طرح زوج و فرد نداريم// ظرفيت اتوبوسراني را مي توان 2 برابر افزايش داد

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران گفت: با اجراي طرح زوج و فرد خوردوها در تهران چنانچه مسير تردد اتوبوسها باز باشد تا 2 برابر ظرفيت موجود نيز مي توان به مسافران سرويس دهي كرد.

مهندس مصطفي نوريان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهردر مورد طرح زوج وفرد كردن خودروها و افزايش تعداد مسافران افزود: اتوبسراني مشكلي براي جابجايي مسافران در مدتي كه طرح اجرا مي شود ندارد و چنانچه مسير تردد براي اتوبسها باز باشد به راحتي مي توان با امكانات موجود تعداد بيشتري از مسافران را جابجا كرد.

وي خاطر نشان كرد: هم اكنون فقط 20 درصد مسير اتوبوسراني خط ويژه است و مشكل 80 درصد باقيمانده است ، درصورتي كه بخشي از اين مسير نيز به خط ويژه اتوبوسها تبديل شود ديگر مشكلي براي جابجايي مسافران نخواهيم داشت.

مديرعامل شركت اتوبوسراني تهران گفت: در حال حاضر 5 هزار دستگاه اتوبوس آماده براي جابجايي مسافران در سطح شهر تهران وجود دارد و اگر نياز باشد مي توانيم اين تعداد به 5500 تا 6هزار دستگاه نيز افزايش دهيم.

 

کد مطلب 263246

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