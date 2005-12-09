چهارمين كنگره سراسري حزب "مردم سالاري" برگزار شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اين كنگره با حضور برخي شخصيت ها و فعالان سياسي از جمله سيد حسين موسوي تبريزي رييس خانه احزاب ايران، مهدي كروبي دبير كل حزب اعتماد ملي، حسين كمالي دبير كل حزب كار، ابراهيم اصغرزاده دبير كل حزب همبستگي و جنتي رضوي دبير كل كانون ولي عصر (عج) در سالن اجتماعات وزارت كشور برگزار شد.

در اين كنگره پيام سيد محمد خاتمي رييس شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز كه براي سخنراني در كنگره دعوت شد، اما موفق به حضور در نشست نشد، خطاب به دبير كل و اعضاي حزب مردم سالاري قرائت شد.

سيد مصطفي كواكبيان دبير كل حزب مردم سالاري در اين كنگره، گزارشي از عملكرد اين حزب از كنگره سوم تا چهارم ارايه كرد و در ادامه مهدي كروبي و سيد حسين موسوي تبريزي به ايراد سخن پرداختند.

قرار بود كنگره چهارم حزب مردم سالاري راس ساعت 9 و 30 دقيقه صبح آغاز شود، اما به علت انجام مراسم تشييع جنازه شهداي حادثه هوايي سه شنبه گذشته كه در آن جمعي از اصحاب رسانه ها به شهادت رسيدند، با يك ساعت تاخير برگزار شد.

در ادامه اين كنگره يك روزه، عصر ديروز منتخبان حوزه هاي حزبي حزب سالاري برنامه هاي اختصاصي خود را اجرا كردند و كنگره با صدور قطعنامه به كار خود پايان داد.

اجراي سرود ويژه حزب مردم سالاري توسط نو جوانان عضو اين حزب، از ديگر برنامه هايي بود كه در اين كنگره اجرا شد.