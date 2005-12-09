  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۳۳

معاون فرهنگي نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها :

رييس دانشگاه، متولي اصلي امور فرهنگي دانشگاه است // حضور نهاد در دانشگاه، حضور روحانيت به عنوان پدر معنوي در ميان دانشجويان است

رييس دانشگاه، متولي اصلي امور فرهنگي دانشگاه است // حضور نهاد در دانشگاه، حضور روحانيت به عنوان پدر معنوي در ميان دانشجويان است

معاون فرهنگي نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها گفت: مديريت دانشگاه ها مسئول اصلي و متولي بخش فرهنگي در دانشگاه ها است. رياست دانشگاه علاوه بر رياست شوراي دانشگاه، رياست شوراي فرهنگي را نيز عهده دار است و اگر اهمالي در اين زمينه صورت گرفته است مربوط به روساي پيشين است كه يا در جلسات حضور نمي يافتند يا اصلا جلسه اي برگزار نمي شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، حجت الاسلام اكبري جدي در نشست دبيران كانون هاي دانشجويي گفت: بودجه هاي فرهنگي امسال، سال قبل تعيين شده است و وزارت علوم جديد نقشي در اين بودجه ها ندارد هر چند معاونت فرهنگي وزارت علوم بخشي از بودجه هاي فرهنگي را به سمت فعاليت هاي ديني و اسلامي سوق داده است.

وي اضافه كرد: تنوع و تكثر در كانون هاي دانشجويي لازم است و بايد همه دانشجويان با سلايق مختلف بتوانند در فعاليت هاي فرهنگي حضور يابند.

معاون فرهنگي نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها افزود: نهاد نمايندگي ولي فيه تنها كمك و مكملي براي دانشگاه ها و وزارت علوم است و متولي امور فرهنگي نيست. حضور نهاد در دانشگاه حضور روحانيت در دانشگاه به عنوان يك پدر معنوي است.

حجت الاسلام اكبري جدي در پايان از تدوين آيين نامه جامع كانون هاي دانشجويي خبر داد.

کد مطلب 263278

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها