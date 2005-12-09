رييس دانشگاه، متولي اصلي امور فرهنگي دانشگاه است // حضور نهاد در دانشگاه، حضور روحانيت به عنوان پدر معنوي در ميان دانشجويان است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، حجت الاسلام اكبري جدي در نشست دبيران كانون هاي دانشجويي گفت: بودجه هاي فرهنگي امسال، سال قبل تعيين شده است و وزارت علوم جديد نقشي در اين بودجه ها ندارد هر چند معاونت فرهنگي وزارت علوم بخشي از بودجه هاي فرهنگي را به سمت فعاليت هاي ديني و اسلامي سوق داده است.

وي اضافه كرد: تنوع و تكثر در كانون هاي دانشجويي لازم است و بايد همه دانشجويان با سلايق مختلف بتوانند در فعاليت هاي فرهنگي حضور يابند.

معاون فرهنگي نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها افزود: نهاد نمايندگي ولي فيه تنها كمك و مكملي براي دانشگاه ها و وزارت علوم است و متولي امور فرهنگي نيست. حضور نهاد در دانشگاه حضور روحانيت در دانشگاه به عنوان يك پدر معنوي است.

حجت الاسلام اكبري جدي در پايان از تدوين آيين نامه جامع كانون هاي دانشجويي خبر داد.