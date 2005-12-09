حجت الاسلام "مجتبي محدث" تنها روحاني كاروان خبرنگاران شهيد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، وي در سال 1340 در محله جواديه در جنوب تهران و در يك خانواده مذهبي چشم به جهان گشود. دوره ابتدايي را در تهران و راهنمايي و دبيرستان را در شهر مقدس قم گذراند.

وي در اواسط دهه 1350 در حالي كه نوجواني بيش نبود، فعاليت هاي سياسي و فرهنگي خود را آغاز كرد و از نخستين افرادي بود كه پس از پيروزي انقلاب به عضويت سپاه پاسداران درآمد و به عنوان مسوول روابط عمومي سپاه قم مشغول به خدمت شد.

پس از مدتي به عنوان معاون تشكيلات دفتر حزب جمهوري اسلامي ايران در اين نهاد فعاليت خود را آغاز كرد و همزمان در قالب موسسه "مدينه" با هدف نشر فرهنگ اسلامي با اين مجموعه همكاري مستقيم داشت.

تاليفاتي چون سرآغازها در قرآن – روز بشارت – از مدينه تا انتظار- و جمع آوري كتاب سردار عشق يادواره شهيد زين الدين، از آثار اين روحاني بزرگوار است.

محدث مدتي نيز مسوول صفحه فرهنگ و انديشه روزنامه جمهوري اسلامي بود و در سال 1383 به عنوان مسوول انتشارات عقيدتي سياسي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران (نداجا) وارد ارتش شد.

وي در كنار مسووليت انتشارات عقيدتي سياسي نيروي دريايي، كارهاي فرهنگي و رسانه اي خود را نيز ادامه داد و همواره در كنار خبرنگاران بود. يادش گرامي باد.