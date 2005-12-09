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۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۴۷

يادش گرامي باد...

حجت الاسلام "مجتبي محدث" تنها روحاني كاروان خبرنگاران شهيد

حجت الاسلام "مجتبي محدث" تنها روحاني كاروان خبرنگاران شهيد

حجت الاسلام "مجتبي محدث" مسوول انتشارات عقيدتي سياسي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، تنها روحاني كاروان خبرنگاران بود كه در حادثه سقوط هواپيماي سي 130 ارتش جان به جان آفرين تسليم كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، وي در سال 1340 در محله جواديه در جنوب تهران و در يك خانواده مذهبي چشم به جهان گشود. دوره ابتدايي را در تهران و راهنمايي و دبيرستان را در شهر مقدس قم گذراند.

وي در اواسط دهه 1350 در حالي كه نوجواني بيش نبود، فعاليت هاي سياسي و فرهنگي خود را آغاز كرد و از نخستين افرادي بود كه پس از پيروزي انقلاب به عضويت سپاه پاسداران درآمد و به عنوان مسوول روابط عمومي سپاه قم مشغول به خدمت شد.

پس از مدتي به عنوان معاون تشكيلات دفتر حزب جمهوري اسلامي ايران در اين نهاد فعاليت خود را آغاز كرد و همزمان در قالب موسسه "مدينه" با هدف نشر فرهنگ اسلامي با اين مجموعه همكاري مستقيم داشت.

تاليفاتي چون سرآغازها در قرآن – روز بشارت – از مدينه تا انتظار- و جمع آوري كتاب سردار عشق يادواره شهيد زين الدين، از آثار اين روحاني بزرگوار است.

محدث مدتي نيز مسوول صفحه فرهنگ و انديشه روزنامه جمهوري اسلامي بود و در سال 1383  به عنوان مسوول انتشارات عقيدتي سياسي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران (نداجا) وارد ارتش شد.

وي در كنار مسووليت انتشارات عقيدتي سياسي نيروي دريايي، كارهاي فرهنگي و رسانه اي خود را نيز ادامه داد و همواره در كنار خبرنگاران بود.  يادش گرامي باد.

کد مطلب 263280

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