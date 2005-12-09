با ارسال پيام هاي جداگانه به وزير خارجه؛
وزراي خارجه مالزي و سنگاپور حادثه سقوط هواپيماي خبرنگاران را به دولت و ملت ايران تسليت گفتند
حميد البارد و جورج يو وزيرران خارجه مالزي و سنگاپور در پيام هاي جداگانه، حادثه دلخراش سقوط هواپيما c-130 را به وزير امور خارجه ، دولت و ملت ايران تسليت گفتند.
به گزارش خبر گزاري "مهر"، وزيران امور خارجه اين دو كشور جان باختن تعدادي ازهموطنان و خبر نگاران رسانه هاي جمعي در حادثه دلخراش شقوط هواپيماي سي 130 را از طرف خود و ملتشان به منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان و بازماندگان قربانيان اين سانحه تسليت گفته و ابراز همدردي نمودند.
کد مطلب 263291
نظر شما