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با ارسال پيام هاي جداگانه به وزير خارجه؛ وزراي خارجه مالزي و سنگاپور حادثه سقوط هواپيماي خبرنگاران را به دولت و ملت ايران تسليت گفتند

حميد البارد و جورج يو وزيرران خارجه مالزي و سنگاپور در پيام هاي جداگانه، حادثه دلخراش سقوط هواپيما c-130 را به وزير امور خارجه ، دولت و ملت ايران تسليت گفتند.