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۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۵۰

با ارسال پيام هاي جداگانه به وزير خارجه؛

وزراي خارجه مالزي و سنگاپور حادثه سقوط هواپيماي خبرنگاران را به دولت و ملت ايران تسليت گفتند

حميد البارد و جورج يو وزيرران خارجه مالزي و سنگاپور در پيام هاي جداگانه، حادثه دلخراش سقوط هواپيما c-130 را به وزير امور خارجه ، دولت و ملت ايران تسليت گفتند.

به گزارش خبر گزاري "مهر"، وزيران امور خارجه اين دو كشور جان باختن تعدادي ازهموطنان و خبر نگاران رسانه هاي جمعي در حادثه دلخراش شقوط هواپيماي سي 130 را از طرف خود و ملتشان به منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان و بازماندگان قربانيان اين سانحه تسليت گفته و ابراز همدردي نمودند.
کد مطلب 263291

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