به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي مجموعه تئاتر شهر، نمايش "كبوتري ناگهان" روزهاي يكشنبه و دوشنبه اين هفته (20 و 21 آذر) دو اجرا در ساعتهاي 17 و 30/19 خواهد داشت. اين نمايش روز دوشنبه 31 آذر پس از 18 اجرا به پايان ميرسد. "كبوتري ناگهان" را عباس غفاري بر اساس نمايشنامهاي از محمد چرمشير كارگرداني كرده و نگار عابدي، شبنم مقدمي، آتيه جاويد، مريم معيني، ندا مقصودي، نسرين درخشانزاده و مريم سرمدي بازيگران آن هستند.
پانتهآ بهرام هم كه اين روزها با كارگرداني نمايش "آواژيك" حضوري موفق در تئاتر شهر دارد، روزهاي پنجشنبه و جمعه به همراه بازيگرانش "آواژيك" را دو بار اجرا ميكند.
استقبال دوستداران تئاتر از اين نمايش به قدري بوده كه سازندگان آن را به تكاپو واداشته تا در تعطيلات آخر هفته دو بار در ساعتهاي 16 و 18 روي صحنه بروند و "آواژيك" را اجرا كنند. اين نخستين تجربه كارگرداني بهرام است كه اجراي آن بر اساس فرم و آوا با موفقيت و استقبال همگان روبرو شده است.
استقبال علاقمندان از نمايش "كبوتري ناگهان" كه در تالار مولوي تئاتر شهر اجرا ميشود، باعث شد براي آن اجراي نمايش فوقالعاده پيشبيني شود.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي مجموعه تئاتر شهر، نمايش "كبوتري ناگهان" روزهاي يكشنبه و دوشنبه اين هفته (20 و 21 آذر) دو اجرا در ساعتهاي 17 و 30/19 خواهد داشت. اين نمايش روز دوشنبه 31 آذر پس از 18 اجرا به پايان ميرسد. "كبوتري ناگهان" را عباس غفاري بر اساس نمايشنامهاي از محمد چرمشير كارگرداني كرده و نگار عابدي، شبنم مقدمي، آتيه جاويد، مريم معيني، ندا مقصودي، نسرين درخشانزاده و مريم سرمدي بازيگران آن هستند.
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