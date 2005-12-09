مي توانستيم راه آهن را شكست دهيم // هدف ما پشتوانه سازي است

اكبرفلاح سرمربي تيم كشتي كارگران تهران درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد گفت: كشتي گيران تيم كارگران اگركمي همت مي كردند، بازنده ميدان نبودند ويكي ازعوامل اصلي شكست ما درمقابل راه آهن كم تجربگي كشتي گيرانمان بود.

وي ضمن اشاره به جوان بودن تيمش تصريح كرد: حضور درليگ مي تواند فرصت بسيارخوبي دراختياركشتي گيران جوان كارگران قراردهد تا درميدان ديده شوند و برتجربيات خود بيفزايند.

فلاح در ادامه افزود: حضوركشتي گيران خوب خارجي درليگ وهمچنين كشتي گيران ملي پوش كشورمان مي تواند ميدان بسيار خوبي براي محك خوردن كشتي گيران ما باشد و اين تيم درآينده حرفهاي زيادي براي گفتن دارد.

سرمربي كارگران به اهميت پشتوانه سازي درتيمهاي كشور اشاره كرد وتاكيد كرد :تيمهاي كشتي كشور نبايد ازمقوله ميدان دادن به جوانان غافل باشند و اين بايد در دستوركار همه تيمهاي كشتي كشورقرارگيرد تا بتوانند كشتي گيران خوبي براي پشتوانه تيمهاي ملي بسازند.

فلاح درخاتمه راه آهن خراسان را تيمي بسيارخوب توصيف كرد و افزود: حضور2 بازيكن خارجي دركنار بازيكنان با تجربه راه آهن از اين تيم يك مدعي ساخته است، ولي اين تيم پس ازباخت مقابل پاس كار دشواري براي صعود به جمع 4 تيم برترليگ برتر دارد.

لازم به يادآوري است: تيم كشتي كارگران معتمدي تهران درمصاف با تيم كشتي راه آهن خراسان با نتيجه 17 بر13 مغلوب شد.