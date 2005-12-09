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۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۷:۳۷

سينما بهترين رسانه براي بيان نقش امام رضا در ايران است

سينما بهترين رسانه براي بيان نقش امام رضا در ايران است

سينما بهترين وسيله براي بيان نقش بيش از هزار ساله حضرت امام رضا (ع) در اين سرزمين مقدس و در فرهنگ ايراني اسلامي است.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از ستاد خبري جشنواره امام رضا (ع)، مهدي كلهر مشاور و نماينده رييس جمهور در امور نظارت بر سازمان صدا و سيما تصريح كرد: "بيش از هزار سال است كه تعادلي از علم و ايمان به واسطه حضور مبارك امام رضا (ع) در اين سرزمين در حال درخشش است كه كمتر اين ديدگاه، به خصوص در مقايسه با ديگر سرزمين‌هاي اسلامي و حوزه‌هاي معرفتي مورد نقد و بررسي قرار گرفته است."

اين مدرس و منتقد سينما يادآور شد: "بايد پذيرفت كه جشنواره فيلم امام رضا (ع) تنها جشنواره‌اي است كه به دلايل متعدد مي‌تواند متولي انتقال مضامين و موضوعات معنوي و عقيدتي در ارتباط با تجربه‌هاي معنوي اشخاص در عصر ايمان و معنويت به نسل امروز باشد. سينما امروز مهم‌ترين و سريع‌ترين وسيله ارتباط احساسي، عاطفي و قلبي با مخاطب است، بنابراين بايد اين عرصه را خوب شناخت."

وي همچنين افزود: "اين جشنواره را نبايد بيش از حد محدود ساخت تا هنرمندان و فيلمسازان خارجي هم امكان حضور در جشنواره را بيابند."

كلهر تصريح كرد: "بسياري از حوزه‌هاي فرهنگي و ايماني مطرح در سطح جهان در ادوار مختلف تاريخ پس از چندي از رونق افتاده‌اند، ولي كانون‌هايي از اين نوع كه از روز ورود امام رضا (ع) به ايران در اين كشور تشكيل شده‌اند هنوز به صورت درخشاني به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند و خواهند داد."

کد مطلب 263319

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