سينما بهترين رسانه براي بيان نقش امام رضا در ايران است

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از ستاد خبري جشنواره امام رضا (ع) ، مهدي كلهر مشاور و نماينده رييس جمهور در امور نظارت بر سازمان صدا و سيما تصريح كرد: "بيش از هزار سال است كه تعادلي از علم و ايمان به واسطه حضور مبارك امام رضا (ع) در اين سرزمين در حال درخشش است كه كمتر اين ديدگاه، به خصوص در مقايسه با ديگر سرزمين‌هاي اسلامي و حوزه‌هاي معرفتي مورد نقد و بررسي قرار گرفته است."

اين مدرس و منتقد سينما يادآور شد: "بايد پذيرفت كه جشنواره فيلم امام رضا (ع) تنها جشنواره‌اي است كه به دلايل متعدد مي‌تواند متولي انتقال مضامين و موضوعات معنوي و عقيدتي در ارتباط با تجربه‌هاي معنوي اشخاص در عصر ايمان و معنويت به نسل امروز باشد. سينما امروز مهم‌ترين و سريع‌ترين وسيله ارتباط احساسي، عاطفي و قلبي با مخاطب است، بنابراين بايد اين عرصه را خوب شناخت."

وي همچنين افزود: "اين جشنواره را نبايد بيش از حد محدود ساخت تا هنرمندان و فيلمسازان خارجي هم امكان حضور در جشنواره را بيابند."