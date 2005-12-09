واكنش عصبي صهيونيست ها و حاميان غربي آنان به سخنان رئيس جمهور در سازمان كنفرانس اسلامي

به گزارش خبرگزاري "مهر" دكتر احمدي نژاد در كنفرانس خبري ديروز پنجشنبه در مكه كه در حاشيه نشست سران سازمان كنفرانس اسلامي برگزار شد با اشاره به پيشنهاد ايران براي حل دموكراتيك مسئله فلسطين و برگزاري همه پرسي ميان فلسطيني هاي بومي و اصيل گفت حال اگر كشورهاي اروپايي مدعي اند كه خود درجنگ دوم جهاني يهودي كشي راه انداخته اند و هيتلر باعث سوزاندن از بين رفتن يهوديان شده چرا خودشان قطعه اي از اروپا را در اختيار رژيم صهيونيستي نمي گذارند تا هر دولتي را كه مي خواهند تشكيل دهند؟ اروپايي ها مي گويند چون يهوديان در جنگ جهاني مظلوم واقع شدند پس آنها بايد از رژيم اشغالگر قدس حمايت كنيم اما ما اين حرف را قبول نداريم حال اگر اروپا اين قدربر روي حرف خود مصمم است كه خود هرچقدر مايل است از صهيونيست ها حمايت كند اما چطور بخشي از جهان اسلام و سرزمين مردم فلسطين را مي خواهيد به آنان ببخشيد ؟

در نخستين واكنش رعنان گيسين سخنگوي نخست وزير رژيم صهيونيستي عصباني از پيشنهاد اصولي آقاي احمدي نژاد براي حل مسئله فلسطين مدعي شد پيش از اينكه اجداد ايراني ها به منطقه خاورميانه بيايند صهيونيست ها در اين منطقه بوده اند پس بنابراين فلسطين متعلق به آنان است . وي در عين حال اذعان كرد بيشتر اعراب با نظر رئيس جمهور ايران موافقند. گيسين با لحني تهديد آميز گفت ما توانايي جلوگيري از تحقق چنين اظهاراتي را داريم.

شالوم وزير امورخارجه رژيم صهيونيستي نيز ادعا كرد سخنان احمدي نژاد به منزله هشداري خطرناك به همه جهانيان و نشاني از ماهيت افراطي و خطرناك نظام ايران است . شالوم گفت رييس جمهور ايران با همه امكانات براي نابودي اسرائيل مي كوشد و بر همين اساس بايد با همه توان / با تلاش هاي تهران براي دستيابي به سلاح هسته اي رويارويي كرد. وي از روسيه و همه كشورهاي اروپايي خواست براي واگذاري پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت و بررسي فوري اين موضوع با دولت امريكا همراهي كنند.

موفاز وزير جنگ رژيم صهيونيستي هم با ربط دادن مسئله فلسطين به برنامه هسته اي ايران و درتلاش براي ارائه چهره اي مظلوم از صهيونيست ها گفت سخنان رئيس جمهور ايران بارديگر نشان داد كه تهران داراي ماهيت نژادپرستانه و ضد يهودي است . موفاز گفت غرب بايد اظهارات رييس جمهور ايران را محكوم كند زيرا اين موضع بار ديگر ثابت كرد كه ادامه تلاش براي جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح هسته اي ضروري است.

آمريكا حامي هميشگي و اصلي صهيونيست ها نيز از زبان سخنگوي خود آدام ارلي حمايت رئيس جمهور يك كشور اسلامي از حقوق حقه فلسطينيان را نفرت انگيز و قابل سرزنش توصيف كرد.

اتحاديه اروپا نيز در بيانيه اي كه جك استراو وزير امورخارجه انگليس آن را قرائت كرد با چشم پوشي بر جنايات صهيونيست ها در تضييع حقوق فلسطينيان سخنان آقاي احمدي نژاد را محكوم كرد . استراو با ناديده گرفتن پيشنهاد اصولي ايران براي تعيين عادلانه و دموكراتيك مسئله فلسطين بار ديگر از صهيونيست ها حمايت كرد و مدعي شد ايران تنها كشوري است كه با حل مناقشه اعراب و اسرائيل مخالفت مي كند.

سيلويو برلوسكني نخست وزير ايتاليا نيز كه چهره اي شناخته شده در حمايت از صهيونيست ها است اظهارات رئيس جمهور كشورمان را محكوم كرد .

آنگلا مركل صدر اعظم آلمان نيز گفت اظهارات محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران درخصوص اينكه اسرائيل بايد به اتريش يا المان تغيير مكان يابد كاملا غير قابل قبول است . مركل افزود ما مصمم هستيم تا هرگونه اقدام لازم را به كار گيريم تا تضمين كنيم هيچگونه خطري موجوديت اسرائيل را تهديد نمي كند .

دولت اتريش هم سفير ايران در وين به وزارت امور خارجه اتريش احضار كرده و به سخنان رئيس جمهور كشورمان اعتراض كرده است .

آنچه كه در واكنش هاي شتابزده غربي هاي مدعي پايبندي دموكراسي به اظهارات رئيس جمهور كشورمان مشهود است اين است كه آنان با بي توجهي به واقعيت هاي موجود و اشغال سرزميني در قلب جهان اسلام توسط صهيونيست ها و ناديده گرفتن راه حل عادلانه و اصولي جمهوري اسلامي ايران براي حل مسئله فلسطين كه دكتر احمدي نژاد در سخنانش در سازمان كنفرانس بار ديگر برآن تاكيد كرد آن قسمت از اظهارات رئيس جمهور را بطور كنايي به حمايت هاي غير منطقي غرب از اسرائيل اشاره داشت بزرگنمايي كرده و پيشنهاد اختصاص دادن بخشي از خاك اروپا به اسرائيل را به منزله قصد ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي و استفاده آن عليه رژيم صهيونيستي قلمداد مي كنند.