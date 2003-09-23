وضع اقتصادي افغانستان رو به بهبود است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتد پرس مقامات صندوق جهاني پول و بانك جهاني امروز سه شنبه نشست سالانه خود را در دوبي امارات متحده آغاز كردند . دراين نشست وضع اقتصادي افغانستان مورد بررسي قرار گرفت .

" آدام بنت" رييس امورافغانستان درصندوق بين المللي پول پيش ازآغاز نشست سالانه، درارزيابي صندوق بين المللي پول از وضع اقتصادي افغانستان گفت: رهبران افغانستان بايد مشكلات امنيتي را برطرف ساخته و راههايي بيابند تا كشاورزان اقدام به كشت ترياك نكنند .

وي افزود اقتصاد عاري از مواد مخدر در افغانستان در سال مالي منتهي به سي و يكم مارس سي درصد رشد داشته است . بنت" در يك كنفرانس خبري گفت : دولت مركزي افغانستان در جمع آوري عوايد استانها و انجام اصلاحات در زمينه قوانين بانكي موفقيتهايي داشته است. با اين حال براي نجات كشوراز فقر پس از بيست سال جنگ و انزوا بايد كارهاي بيشتري انجام گيرد.

وي افزود: يك مشكل اساسي اين كشور توليد ترياك است . كشاورزان افغاني بهترين مناطق حاصلخيز در جنوب اين كشور كه از نظر وضع امنيتي در بدترين شرايط قرار دارد را براي كشت ترياك مورد استفاده قرار مي دهند و متوقف كردن اين چرخه آلوده كار آساني نيست .

وي افزود : براي بهبود وضع كشاورزان بايد جايگزين هاي ديگري پيدا كرده و تلاش كنيم وضعيت امنيتي را بهبود بخشيم .

صندوق بين المللي پول اعلام كرده است در زمينه بازسازي افغانستان از كمكهاي مشاوره اي دريغ نمي كند ولي وامي در اختيار اين كشور قرار نمي دهد .