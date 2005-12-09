حج درس بزرگ توحيد و رها شدن از تعلقات و شياطين است

به گزارش خبرنگار "مهر" در اردبيل، حجت الاسلام سيد حسن عاملي در خطبه هاي نماز جمعه اردبيل، با بيان اين مطلب افزود: حجاج بايد به اسرار و فلسفه، اعمال حج دقت زيادي بكنند طوري كه سنگ انداختن به شيطان يعني پيمان بستن با خدا جهت طرد شيطان است و اگر اين عهد در طول زندگي تحقق نيابد در حقيقت پيمان با خدا شكسته شده است، طوري كه حجاج اعزامي از تركيه سالانه بيش از يك هزار و 300 نفر هستند در حالي كه به علت عدم پايبندي به ترك محرمات اين كشور مسلمان سالانه بيش از دو ميليارد دلار تنها از قمارخانه ها كسب درآمد مي كند.

وي اولين قدم در سفر حج را پاك كردن مال از چيزهاي حرام و نامشروع دانست و گفت: حاجي بايد در گام نخست سفر به پاكي و طهارت مال خود دقت كند و در اين مال جستجو كند كه حقي از زكات، خمس، مال حق الناس و فقرا نباشد تا با فكري آسوده به اين سفر روحاني بپردازد.

امام جمعه اردبيل تصريح كرد: امام رضا(ع) يكي از بزرگترين و برجسته ترين شخصيت هاي علمي و مناظره مطرح است و اين امام همام با مقابله هوشمندانه در مقابل تفكر متحجرانه هارون صلابت و استواري اسلام را به نمايش گذاشت و ما بايد پيرو حقيقي اين امام همام باشيم.

وي با اشاره به حادثه اخير سقوط هواپيما و كشته و جان باختن عده اي از هموطنان افزود: در اين حادثه كه عده اي از دلسوزان و عاشقان به اسلام و خدمت به ملت به ديار باقي شتافتند و هر چند دل ما را به درد آوردند اما خداوند خلف شايسته و مهرابي براي آنها خواهد بود و ما اميدواريم روح آن بلند نظران در كنار و جوار الهي آرام و قرار مطمئن بگيرد.