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۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۹:۳۳

در گفتگو با رويترز :

البرادعي : در سال 2006 پيشرفتهايي در خصوص برنامه هسته اي ايران حاصل خواهدشد

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز اعلام كرد كه در سال 2006 پيشرفتهايي در حل مسئله برنامه هسته اي ايران حاصل خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي دراسلو در گفتگو با رويترز گفت : جامعه بين المللي صبر و تحمل خود را از دست داده است و در سال آينده ، به شفاف سازي و همكاري ايران نياز است .

وي كه براي دريافت جايزه صلح نوبل در اسلو بسر مي برد در اين گفتگو افزود : هنوز مسائل مهمي در باره مسئله هسته اي ايران و جود دارد كه لاينحل باقي مانده است . ما بايد ضمانتهايي را براي جامعه بين المللي مبني بر اينكه برنامه هسته اي ايران صلح آميز است ، فراهم كنيم .

البرادعي خاطر نشان كرد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي پيشرفتهاي بسيار خوبي در زمينه راستي آزمايي برنامه هسته اي ايران داشته است اما ايران بايد شفاف سازي بيشتري كند و اطلاعات بيشتر در اين زمينه ارائه دهد .

وي در اين گفتگو بيان داشت : حتي پس از حل و فصل مسئله هسته اي ايران ، آژانس باز هم در آنجا مانند كشورهاي ديگر به وظايف خود عمل خواهد كرد تا صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران را اثبات كند .

مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي اذعان داشت كه نمي گويم ايران سرسختي نشان مي دهد و بايد عادلانه صحبت كرد . گله من اين است كه همكاري كمي كند پيش مي رود و آنها بايد به اين روند سرعت ببخشند و بايد شفافيت بيشتري نشان دهند .

وي با رد اين ادعاها كه ايران غني سازي را آغاز كرده است گفت : من هيچگونه علامتي مبني براينكه ايران غني سازي اورانيم را آغاز كرده است ، نديده ام . غني سازي معلق است و تحت بازرسي آژانس قراردارد و من اميدوارم كه آنها به همين روش ادامه دهند .

البرادعي تصريح كرد : دولت جديد ايران از وي براي ديدار از اين كشور دعوت بعمل آورده بود و وي زماني به آنجا خواهد رفت كه احساس كند ديدار وي تاثير عمده اي داشته باشد .

مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي روز گذشته با خوب ارزيابي كردن پيشنهاد هسته اي روسيه ، خواهان از سرگيري مذاكرات هسته اي ايران و تروئيكاي اروپايي شد .

کد مطلب 263331

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