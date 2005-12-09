البرادعي : در سال 2006 پيشرفتهايي در خصوص برنامه هسته اي ايران حاصل خواهدشد

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي دراسلو در گفتگو با رويترز گفت : جامعه بين المللي صبر و تحمل خود را از دست داده است و در سال آينده ، به شفاف سازي و همكاري ايران نياز است .



وي كه براي دريافت جايزه صلح نوبل در اسلو بسر مي برد در اين گفتگو افزود : هنوز مسائل مهمي در باره مسئله هسته اي ايران و جود دارد كه لاينحل باقي مانده است . ما بايد ضمانتهايي را براي جامعه بين المللي مبني بر اينكه برنامه هسته اي ايران صلح آميز است ، فراهم كنيم .



البرادعي خاطر نشان كرد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي پيشرفتهاي بسيار خوبي در زمينه راستي آزمايي برنامه هسته اي ايران داشته است اما ايران بايد شفاف سازي بيشتري كند و اطلاعات بيشتر در اين زمينه ارائه دهد .



وي در اين گفتگو بيان داشت : حتي پس از حل و فصل مسئله هسته اي ايران ، آژانس باز هم در آنجا مانند كشورهاي ديگر به وظايف خود عمل خواهد كرد تا صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران را اثبات كند .

مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي اذعان داشت كه نمي گويم ايران سرسختي نشان مي دهد و بايد عادلانه صحبت كرد . گله من اين است كه همكاري كمي كند پيش مي رود و آنها بايد به اين روند سرعت ببخشند و بايد شفافيت بيشتري نشان دهند .



وي با رد اين ادعاها كه ايران غني سازي را آغاز كرده است گفت : من هيچگونه علامتي مبني براينكه ايران غني سازي اورانيم را آغاز كرده است ، نديده ام . غني سازي معلق است و تحت بازرسي آژانس قراردارد و من اميدوارم كه آنها به همين روش ادامه دهند .

البرادعي تصريح كرد : دولت جديد ايران از وي براي ديدار از اين كشور دعوت بعمل آورده بود و وي زماني به آنجا خواهد رفت كه احساس كند ديدار وي تاثير عمده اي داشته باشد .



مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي روز گذشته با خوب ارزيابي كردن پيشنهاد هسته اي روسيه ، خواهان از سرگيري مذاكرات هسته اي ايران و تروئيكاي اروپايي شد .