معاون وزير خارجه: تحريم هاي آمريكا جرم است// حق تردد و جابجايي امن ازمردم ما سلب شده است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، روزنامه سونسكاداگبلادت SVD روزگذشته با سعيد جليلي معاون 40 ساله وزارت امورخارجه ايران گفتگو كرد .

سونسكا داگبلادت همراه با تصوير چاپ عكس رنگي بزرگي از معاون وزير امور خارجه كشورمان درمحل سفارت جمهوري اسلامي ايران- استكهلم ، در ذيل آن نوشته است : سعيد جليلي معاون وزير امور خارجه ايران در سفارت ايران در ليدينگو ، جليلي به رئيس جمهور جديد ايران احمدي نژاد نزديك است و مكررا " تاكيد مي كند كه تهران قاطعانه و با قطعيت از هرگونه سلاح كشتار جمعي فاصله مي گيرد ".

دراين گزارش عنوان"تحريم آمريكا جرم است"، آمده: معاون وزيرامورخارجه ايران تقصير سقوط هواپيما را ناشي ازتحريم هاي فني مي دانند.

سقوط روزسه شنبه هواپيما تهران را تكان داده است . علت سقوط هنوزمشخص نيست، اما معاون وزيرامورخارجه ايران سقوط هواپيما هرلوكس را ناشي ازتحريم هاي تكنيكي فني كه آمريكا برايران اعمال نموده مي داند .

معاون وزيرامورخارجه ايران كه ازياران نزديك رئيس جمهورايران احمدي نژاد است، مي گويد : تحريم هاي آمريكا عليه ما جرمي عليه حقوق بشراست . حق تردد جابجايي امن ازمردم ما سلب شده است .

سعيد جليلي براي ملاقات با وزراي سوئدي به سوئد سفر كرده است .

او مي گويد : سوئد چهارمين كشورطرف تجاري ايران دراروپا است ومبادلات اقتصادي في مابين مي تواند رشد يابد .

درجريان ملاقات وي با وزراي امورخارجه وصنايع وتجارت ، موضوع اينكه ايران چگونه مي تواند به لوازم يدكي دست يابد مطرح نبوده است.

اين معاون وزيرميهمان ، مسئول حوزه خاص روابط با اروپا وآمريكا است .

اوموضوع چگونگي آسيب رساني تحريم هاي آمريكا برهواپيما مسافربري ايران را برجسته مي داند.

بخش اعظمي ازناوگان هوايي ايران ساخت آمريكا وميراثي ازدوران رژيم شاه است ، كه درسال 1979 با انقلاب اسلامي سرنگون شد .

چند سال پيش نيروهاي سياسي وافراطي آمريكا ، موسوم به بازها درواشنگتن خواهان تعويض حكومت درايران بودند، اما پس ازيورش وهجوم نظامي آمريكا به عراق ومشكلاتي كه به دنبال آن براي نظاميان آمريكا پديد آمد .

دولت ايالات متحده آمريكا ، با وجود اينكه دوكشوراز25 سال قبل با يكديگرارتباط ندارند ، رويكرد اجراي خط مشي ديپلماتيك دربرابرايران را برگزيد .

آمريكا چنين القاء نموده كه آماده حمايت ازايران براي پيوستن وعضويت درسازمان تجارت جهاني " WTO" وهمچنين آماده سازي هائي درامرتحريم است . ازاين لقمه هاي جذب كننده سه كشورارشد اتحاديه اروپا نيزدرمذاكرات خود با ايران درمورد برنامه هفته اي استفاده كرده اند .

معاون وزيرامورخارجه ايران دراين خصوص مي گويد :" اما هيچ چيزي دراين راستا ( رفع تحريم ) اتفاق نيافتاده است :"

آمريكا مي گويد كه مي خواهد اين كاررا انجام دهد ، اما حالا نه . ما ازاين متعجب هستيم كه جهان چگونه دربرابراين تحريم ها كه به ما ضرر مي رساند ، سكوت اختياركرده است .

اين مرد قدرتمند جوان كه ازتهران آمده با تاكيد مي گويد كه كشورايران با هرگونه سلاح كشتارجمعي مخالف است.

جليلي مي گويد: "ايران كشوري است كه خود قرباني سلاح هاي كشتارجمعي بوده است. صدام حسين سربازان ما ومردم عادي كشورما را با سلاح شيميايي مورد حمله قرارداد، اين جرمي عليه حقوق بشراست واين ادعا ابدا حقيقت ندارد كه ما درصدد تجهيزموشك هاي شهاب به كلاهك هسته اي هستيم ."

جهان نسبت به قول هاي ايران و قصد صلح آميزبودن فعاليت آنان ازغني سازي اورانيوم اعتماد ندارد . ايران تا آخرين فرصت وامكان درارتباط با تاسيسات هسته اي زيرزميني خود سكوت كرده بود واين موجب ارتقاء ضريب اعتماد نيست . منتقدين درگوشه وكنارجهان مي گويند، اگرجمهوري اسلامي قادربه غني سازي اورانيوم براي مصرف غيرنظامي باشد، يقينا دردرازمدت قادربه غني سازي اورانيوم براي سلاح اتمي خواهد بود .

ايرانيان درپاسخ به اين انتقادات مي گويند كشور ايران عضو پيمان منع گسترش سلاح هسته اي"NPT" است كه براساس آن ايران حق برخورداري ازكل پروسه سوخت هسته اي را دارا است .

سعيد جليلي قبل ازانجام مصاحبه ابتدا ازفرصت استفاده كرد و دراطاق كنارتالاردرسفارت به اقامه نمازعصرپرداخت وسپس نظرات خود را درباره اين موضوع بيان كرد .

"اگرچه پارلمان ايران هنوزمعاهده الحاقي ( NPT ) را تصويب نكرده اما درحال اجراي آن هستيم . آژانس بين المللي انرژي اتمي تا كنون بالغ بر1400بارتاسيسات ايران را مورد بازرسي قرارداده است ودراين محلها دوربين هاي نظارتي قرارداده است."

پس ازاظهارات تند وبحث انگيزرئيس جمهورايران آقاي احمدي نژاد درباره رژيم صهيونيستي (منظوراسرائيل) درباره اينكه اسرائيل بايد ازنقشه جهان حذف گردد ، سوء ظن جهاني نسبت به رهبران منتخب مردم درتهران شديدا افزايش يافت . دراسرائيل سخنان تهديد آميزدرمبارزات انتخاباتي كه اخيرا" آغازگرديده مورد استفاده قرارمي گيرد.

بنيامين نتانياهوعضو حزب ليكود ونخست وزيراسرائيل مبارزه عليه شارون را با شعاراينكه بايد تاسيسات اتمي ايران را بمباران كرد به پيش مي برد .

جليلي مي گويد :" بسياري ازرهبران اسرائيلي به همين روش ، بارها ما را تهديد كرده اند سخنان رئيس جمهورايران مبتني برحقوق بشربود وازمنطقي صحيح برخورداراست . منظور وي اين است كه كليه كساني كه زماني درپي ايجاد اسرائيل ازاين سرزمين رانده وطرد شده اند بايد ازحق بازگشت به وطنشان برخوردارشوند. وهمگي اعم ازيهودي ، مسلمان ومسيحي بايد بتوانند يك حكومت جمهوري دموكراتيك را انتخاب كنند " .

اما ناظران براين نكته اشاره دارند كه احمدي نژاد عملا سخناني برخلاف اظهارات رئيس جمهورقبلي آقاي خاتمي مي گويد. خاتمي گفته بود ايران آماده پذيرش آن چه كه فلسطينيان برمي گزينند مي باشد ، اين سخن بدين معنا است كه مي توان اسرائيل را درجهت ايجاد يك دولت مستقل فلسطيني واسرائيلي پذيرفت همچنين لحن آشتي جويانه اي كه ازمحتواي سخنان دولت جديد تهران شنيده نمي شود واين مي تواند موجب انزواي بيشتر كشور گردد .