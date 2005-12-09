پنجمين دوره جايزه گلشيري " بازگشت " احمد دهقان را برگزيد

به گزارش مهر ، هيئت داوران در بخش رمان دو اثر « آبي‌تر از گناه » نوشته محمد حسيني و « آداب بي‌قراري » نوشته يعقوب يادعلي را به طور مشترك به عنوان برترين رمان‌هاي نوشته شده در سال 1383 معرفي كرد.



در بخش مجموعه ‌داستان هم، «عاشقيت در پاورقي» نوشته مهسا محب‌علي به عنوان كتاب برتر انتخاب شد. همچنين داوران اين جايزه در بخش رمان اول نيز از دو كتاب به عنوان برنده نام بردند؛ رمان « ماهي‌ها در شب مي‌خوابند » نوشته سودابه اشرفي و رمان « رنگ كلاغ » نوشته فرهاد بردبار.



به گزارش مهر ، در بخش مجموعه ‌داستان اول، هيئت داوران كتاب « انجيرهاي سرخ مزار» نوشته محمدحسين محمدي را به عنوان بهترين مجموعه ‌داستان اول سال 1383 اعلام كرد . تك داستانهاي برگزيده جايزه گلشيري به شرح زير است :



مهيار رشيديان؛ « تلويزيون»، از مجموعه‌ ساراي همه ، فرشته احمدي؛ « اعتراف‌نوشت »، از مجموعه‌ سپيدرود زير سي و سه پل، كيهان خانجاني؛ «عاشقيت در پاورقي»، از مجموعه‌ عاشقيت در پاورقي، مهسا محب‌علي؛ « همسايه »، از مجموعه كتاب هول، شيوا مقانلو؛ « قاب شيشه‌اي »، از مجموعه‌ گره كور، فرهاد كشوري ؛ « مكث آخر»، از مجموعه مكث آخر، يونس تراكمه ؛ « چهل و هشت پله» از مجموعه‌ آسمان مي‌شوم، پاكسيما مجوزي؛ « مردگان» از مجموعه انجيرهاي سرخ مزار، محمدحسين محمدي « طناب » از مجموعه اهل هيچ ‌جا، زهره حكيمي؛‌ «از ره رسيدن»، از مجموعه اينك دانمارك، محمدآصف سلطانزاده؛ «با گارد باز»، از مجموعه با گارد باز، حسين سناپور؛ « چقدر اين گنجشك ‌ها ور مي‌زنند » ، از مجموعه برف و نرگس، ناهيد طباطبايي؛‌«چرنگ سوخته»، از مجموعه‌ بگذريم، بهناز عليپور گسكري؛ « ستاره‌ ثريا »، از مجموعه بلند، كوتاه ، اسفنديار آبان؛ « ماهي فلزي »، از مجموعه پايان درخت سيب، نوشين سالاري؛ « ياقوت مقابر» ، از مجموعه‌ تنها كه مي‌مانم ، شهلا پروين روح؛ «تو مي‌گي من اونو كشتم»، از مجموعه‌ تو مي‌گي من اونو كشتم، احمد غلامي؛ « جواني يا دسته‌ گل ديروز پريروز»، از مجموعه‌ دسته‌ گل ديروز پريروز، پروين محسني‌آزاد؛ «حاج لفط‌الله، دبلنا»، از مجموعه دوپله گودتر، « بازگشت »، از مجموعه‌ من قاتل پسرتان هستم، احمد دهقان؛ « آقاي مشكاتي»، از مجموعه‌ هتل ماركوپولو، خسرو دوامي؛ «كافه»، از مجموعه يك جاي امن، مرجان شيرمحمدي؛ «كلمه فسخ نمي‌شود، طوبا»، از مجموعه يكي از همين روزها، ماريا، محمد حسيني.

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