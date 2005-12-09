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۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۹:۱۱

معاون پژوهشي وزارت علوم در گفتگو با "مهر" : سازمان مديريت در تسهيل امور وزارت علوم همكاري كند // بودجه هاي پژوهشي تصويب شده هنوز تخصيص داده نشده اند

معاون پژوهشي وزارت علوم در گفتگو با "مهر" : سازمان مديريت در تسهيل امور وزارت علوم همكاري كند // بودجه هاي پژوهشي تصويب شده هنوز تخصيص داده نشده اند

معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: سازمان مديريت بايد اطمينان داشته باشد كه وزارت علوم به شدت ناظر بر فعاليت هاي تحقيقاتي است و خيلي بيشتر از يك كارشناس سازمان مديريت تعصب دارد. بنابراين سازمان مديريت لطف كند و در شتاب بخشيدن به فعاليت هاي پژوهشي دست ما را باز نگه دارد.

دكتر منصور كبگانيان در گفتگوي اختصاصي با "مهر" با بيان اين مطلب افزود: در بودجه سال 1384 رقمي كه در برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شده بود محقق نشد و حتي از سال گذشته  سهم بودجه هاي پژوهشي كمتر شده است.

وي تصريح كرد: البته همين ميزان بودجه هم به طور كامل دريافت نشده است و با مشكلات فراواني در اين مورد دست و پنجه نرم مي كنيم.

معاون پژوهشي وزارت علوم اضافه كرد: در بودجه سال آينده هدف دار عمل خواهد شد و بر اساس خروجي هاي مشخص اميدواريم رقم بودجه بخش تحقيقات و پژوهش به 25/1 درصد GDP افزايش يابد. 

وي تاكيد كرد: از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در تسهيل امور مربوط به وزارت علوم درخواست همكاري و مساعدت داريم. سازمان مديريت بايد بداند كه حوزه وزارت علوم بخصوص در بخش پژوهش و فناوري بيش از ديگر حوزه ها با دانشمند و تحصيلكرده و افراد متعهد سر و كار دارد.

"كبگانيان" در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" در زمينه تحقق بودجه هاي پژوهشي در پايان برنامه چهارم توسعه گفت: سالي كه نكوست از بهارش پيداست. در سال اول سهم پژوهش از  2/1 درصد توليد ناخالص ملي پيش بيني شده به 6/ درصد كاهش يافت. ضمن اينكه رقم 6/ نيز روي كاغذ آمده و تخصيص داده نشده است و پيش بيني مي كنيم كمتر از اين رقم را دريافت كنيم. به هر حال اميدواريم در بودجه سال 1385 رقم 25/1 درصد از توليد ناخالص ملي محقق شود.
کد مطلب 263339

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