پايان آتش بس با رژيم اسرائيل

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه خبري العربيه در خبر فوري اعلام كرد: خالد مشعل پايان آتش بس كنوني با رژيم اسرائيل را اعلام كرد.



اين شبكه به جزئيات بيشتري از اين خبر اشاره نكرد.

مشير المصري سخنگوي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) به تازگي تاكيد كرد: حماس هرگز آتش بس مجدد را نمي پذيرد مگر اينكه رژيم صهيونيستي تضمين دهد به تمام شروطي كه گروه هاي جهادي فلسطين براي رعايت آتش بس تعيين كرده اند، پايبند بماند.



وي با بيان اينكه شروطي را كه گروه هاي جهادي فلسطين براي رعايت آتش بس تعيين كرده بودند، رژيم اسرائيل دردوره آتش بس به طور كامل آن را نقض كرد، افزود : تل آويو همچنان به تجاوزات خود عليه مردم بي دفاع فلسطين ادامه مي دهد ودرمدت زمان آتش بس ، نظاميان اسرائيلي 120 فلسطيني را دستگير كردند.

وي خاطر نشان كرد : عدم پايبندي اسرائيل به شروط تعيين شده براي آتش بس براي همه ثابت شده است و اين رژيم به هيچ عهد و پيماني پايبند نيست، درحالي كه گروه هاي جهادي ضمن خويشتنداري، آتش بس را رعايت مي كردند لذا آتش بس كنوني درسايه تجاوزات صهيونيست ها به طور كلي بي فايده است.