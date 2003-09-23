عمليات گروگان گيري در عربستان پايان يافت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه الجزيره ، نيروهاي امنيتي عربستان توانستند تمام اتباع خارجي را كه توسط مردان مسلح در مجتمع مسكوني وابسته به بيمارستان ملك فهد در شهر جيزان در جنوب اين كشور به گروگان گرفته شده بودند ، آزاد كنند.

نيروهاي امنيتي عربستان پس از محاصره كامل اين مجتمع مسكوني ، 5 تن ازگروگانگيرها كه در ليست 19 نفره تحت تعقيب مقامات امنيتي عربستان قرار داشتند ، دستگير كردند.

به گفته شاهدان ، يكي از گروگانگيرها مجروح شده است .

حدود 60 تا 80 نيروي پليس با اعزام به اين منطقه ، به عمليات گروگانگيري با به جا گذاشتن دو كشته و شش زخمي پايان دادند.

گفتني است در اين عمليات ، شمار از نيروهاي ويژه سعودي با استفاده از گازهاي اشك آور توانستد تمام گروگان ها را آزاد كنند.

به گفته شاهدان ، اكثر گروگانها از اتباع كشورهاي اروپايي و آسيايي هستند.

تعداد دقيق اتباع خارجي كه توسط مردان مسلح به گروگان گرفته شده بودند مشخص نشده است .

در همين حال سعد الفقيه معارض برجسته سعودي تصريح كرد مقاومت مقامات عربستان در مقابل اصلاحات ، علت اصلي وقوع چنين حوادثي است .