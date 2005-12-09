عمرو موسي از تحولات عراق ابراز نگراني كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، دبيركل اتحاديه عرب گفت : ما از آنچه شنيده ايم به ويژه وضع امنيتي عراق نگران هستيم و حوادثي كه در اين كشور روي داد، نگران كننده است.



وي پس از ديدار با طاهر مشاور وزير امور خارجه آمريكا در امور اصلاحات سازمان ملل گفت : اين وضعيت اگر ادامه كند، بر فضاي عمومي عراق تاثير خواهد گذاشت، فضايي كه ما تلاش مي كنيم آن را به نفع روند فراگير توسعه دهيم.



وي با بيان اينكه در اين زمينه با بسياري از مسئولان و رهبران عراقي تماس گرفته است، خواهان توقف همه اين حوادث و حمايت از بيگناهان و منازل و شهرهاي آنها شد.



سازمان ملل متحد نيز از افزايش خشونت در جريان فعاليتهاي تبليغاتي براي انتخابات آتي عراق ابراز نگراني كرده است.



اشرف قاضي نماينده كوفي عنان دبيركل سازمان ملل پس از ديدار با مرجع بزرگ شيعه در عراق گفت : از مرجع شيعيان خواسته است تا ازهمه عراقي ها بخواهد وارد روند سياسي شده و در فضايي از دوستي و بدون مشاركت و به شكل گسترده در انتخابات شركت كنند .



در بيانيه سازمان ملل متحد در عراق آمده است كه قاضي از اطلاعات مربوط به اعمال خشونت آميز مرتبط با انتخابات نگران است، كه منظور وي حمله به دفاترانتخاباتي احزاب شركت كننده در انتخابات و قتل دو نامزد انتخابات 15 دسامبر(24 آذر) است.



تروريستها روز گذشته با منفجر كردن يك اتوبوس مسافربري دريك حمله انتحاري در پايتخت عراق باعث كشته شدن 30 تن و زخمي شدن 25 انسان بينگناه شدند.