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۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۲۰:۰۰

ازطريق شبكه سوم سيما

مراسم قرعه كشي جام جهاني 2006 آلمان پخش مستقيم مي شود

مراسم قرعه كشي جام جهاني 2006 آلمان پخش مستقيم مي شود

مراسم قرعه كشي هجدهمين دوره جام جهاني فوتبال ازساعت23 امشب بصورت مستقيم از شبكه سوم سيما پخش مي شود.

به گزارش خبرگزاري " مهر" مراسم قرعه كشي هيجدهمين دوره جام جهاني امشب درشهر لايپزيك آلمان تا ساعاتي ديگر با حضور نمايندگان 32 تيم حاضر دراين رقابتها ونمايندگان رسانه هاي گروهي دنيا برگزارمي شود.

گروه ورزش شبكه سوم سيما با توجه به اهميت موضوع وحضور تيم ملي فوتبال كشورمان دراين مسابقات، مراسم قرعه كشي اين رقابتها را از ساعت 23 امشب بصورت مستقيم ازشبكه سوم سيما پخش مي كند. گفته مي شود دراين مراسم باشكوه دكترمحمد دادكان، برانكو ايوانكوويچ، حميدرضا آصفي، محمد شجاعي برهان، تيمسار نوآموز، عباس وزيري و محمد سازگارنژاد به عنوان نمايندگان فدراسيون فوتبال كشورمان در اين مراسم حضورمي يابند.

کد مطلب 263358

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