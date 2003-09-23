القاعده هيچ شاخه و گروهي در هامبورگ نداشته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منير المتصدق امروز (سه شنبه) در دادگاه اعلام كرد: " در هامبورگ هيچ گروه تروريستي وجود نداشته است و برنامه ريزي و اجراي حادثه 11 سپتامبر بر عهده شبكه القاعده در افغانستان بوده است نه در هامبورگ."

هامبورگ يكي از شهرهاي شمالي آلمان است كه تصورمي شود كه يكي از پايگاه هاي اصلي شبكه القاعده براي حمله 11 سپتامبر سال 2001 بوده است كه در آن حادثه بيش از 3000 تن كشته شدند.

3 تن از 19 هواپيمارباي حادثه 11 سپتامبر كه در آن حمله انتحاري خودشان هم كشته شدند در هامبورگ زندگي مي كردند، از جمله محمد عطا سردسته هواپيما ربايان در هامبورگ زندگي مي كرد. به همين جهت است كه هامبورگ همواره به عنوان يكي از پايگاههاي اصلي تروريستي شبكه القاعده تصور مي شود.

دراوايل سال جاري المتصدق به عنوان يكي از همدستان حمله 11 سپتامبر به 15 سال حبس محكوم شده بود ولي وي امروز تصريح كرد كه بي گناه است و مجازات 15 سال حبس محاكمه عادلانه اي در مورد وي نبوده است. زيرا بنا به گفته وي او به طور اشتباهي متهم به مطلع بودن در مورد برنامه حمله و چگونگي انجام آن بوده است در صورتيكه در هنگام حادثه او آنجا نبوده و هيچ ارتباطي هم با تروريست ها نداشته است.

