با نوشتن ، حق مطلب درباره حماسه ادا نمي شود

امين فقيري ، داستان نويس در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب افزود : اين طور نيست كه اگر درباره سالهاي جنگ داستاني ننويسيم ، حماسه هاي آن با گذشت زمان مدفون شود ، اما اگر در اين زمينه آثار ضعيف و بي مقدار خلق كنيم ، به عظمت حماسه ، خدشه وارد كرده ايم .

اين نويسنده با بيان اين كه نبايد در زمينه ادبيات پايداري خود را ملزم به آفرينش كنيم، افزود : عرصه نويسندگي ، ميدان رزم نيست كه همه مجبور باشند كاري انجام بدهند و من متاسفم كه گاهي كساني براي نوشتن و كار فرهنگي ، حرف از تكليف و رسالت مي زنند ، اما آثارشان ، قبل از خودشان محو مي شود و حتي يك مخاطب هم پيدا نمي كنند.

فقيري كه به تازگي " پلنگ هاي كوهستان " را در نشر شاهد منتشر كرده است ، تصريح كرد : نسل قديم داستان نويس ، حداقل دو سال مي خواند و يك داستان مي نوشت ، انتقاد سازنده را هم مي پذيرفت ، در حالي كه قصه نويسان نوظهور ، كمتر حاضر مي شوند آثار ديگران را بخوانند و سعي در كتاب سازي دارند و بدتر از اين كه به بهانه نقد كردن به پيشكسوتان خود، كم لطفي هايي مي كنند.

وي در توضيح محتواي كتاب تازه اش " پلنگ هاي كوهستان " گفت : در اين اثر ، به بازگويي واقعيتي تاريخي در منطقه " فارس " پرداخته ام .اين نويسنده خاطرنشان كرد : هنوز داستان هاي خوب مخاطبان جدي دارند و من معتقدم رسانه هاي ديداري و شنيداري ، مزاحمتي براي كتاب خواني ايجاد نمي كند.

فقيري گفت : در زمان شاه ، عده اي از عامه مردم فارس با حكومت و سياست هاي ارتجاعي اش ، صراحتا مخالفت كردند و بدون هيچ هراسي ، به مبارزه با آن پرداختند كه نهايتا توسط عوامل سركوبگر حكومت ، به شهادت رسيدند كه اين موضوع ، در رمان اخير من ، روايت شده است .

وي افزود : پايداري در كشور ما از سابقه ديرينه اي برخوردار است و ما وقتي از ادبيات پايداري سخن مي گوييم ، بايد تمام جوانب آن را در نظر بگيريم .نويسنده " پلنگ هاي كوهستان " با يادآوري اين كه ممكن است خلق يك اثر موفق در حوزه ادبيات داستاني ، سالها به طول بيانجامد ، گفت : متاسفانه بعضي ها انتظار دارند كه نويسنده ، يك شبه رمان بنويسد و يا در مدتي كوتاه شاعر، شعر سفارشي بگويد ، اين نوع از آثار علاوه بر اين كه ماندگار نيستند ، حتي در زماني محدود هم نمي توانند جوابگوي نياز مخاطبان خود باشند.

فقيري تصريح كرد : چندين بار من سفارش كرد ند تا در ارتباط با موضوعي ، كاري انجام بدهم اما نپذيرفته ام ، اگر چه سفارش دهندگان وعده وعيدهايي هم مي دادند.

اين نويسنده با بيان اين كه تعامل جوانان نويسنده با يكديگر ، نقاط ضعف در كار را برجسته مي سازد و به رشد صاحب اثر مي انجامد ، افزود : اگر جرياني پويا و دور از غرض در حوزه ادبيات ما حضور داشت ، ما شاهد انبوهي از آثار ضعيف نبوديم .

اين منتقد ادبيات داستاني گفت : چرا امروز بايد در بين صدها داستان خلق شده با موضوع جنگ ، فقط چند اثرقابل قبول وجود داشته باشد ؟

فقيري تصريح كرد : در برخي از آثار قاسمعلي فراست ، بني عامري و شهريار مندني پور رگه هاي خوبي در ارتباط با موضوع پايداري و آن چه كه در طول هشت سال دفاع مقدس بر ملت ما گذشت ، وجود دارد و متاسفانه بقيه آثار ( تا جايي كه من خوانده ام ) شعاري و كليشه اي است.

وي با بيان اين كه يكي از شرط هاي خلق اثر ماندگار در حوزه ادبيات ، عدم وابستگي نويسنده به جريان ها و جناح هاي مختلف است، گفت : جنگ را در كشور ما خود مردم اداره كردند ، بنابراين نويسنده اي هم كه در اين زمينه مي نويسد ، بايد از ميان همين مردم باشد و درد و رنج و حماسه را با پوست و گوشت خود لمس كند. گفتني است " امين فقيري" از نويسندگان مطرح بعد از انقلاب است و تا به حال ، آثار متعددي در حوزه ادبيات داستاني از خود به جا گذاشته است ، وي در حال حاضر در شيراز اقامت دارد.



کد مطلب 26341