مسلمانان جهان به دموكرات بودن آمريكا شك دارند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه تلگراف، اين نظرسنجي كه از سوي موسسه گالوپ صورت گرفت، مسلمانان 10 كشور را كه 80 درصد جمعيت مسلمانان را در خود جاي مي دهند، مورد بررسي قرار داد.

اين نظرسنجي نشان داد از تمام كشورها به طور ميانگين فقط حدود 30 درصد از افراد اعتقاد دارند هدف واقعي آمريكا استقرار دموكراسي است.

اردن و مصر به ترتيب با 66 و 64 درصد مخالف، بيش از ديگر كشورها نسبت به اهداف آمريكا ترديد داشتند.

مغرب، مصر، تركيه، لبنان، اردن، عربستان سعودي، ايران، پاكستان، بنگلادش و اندونزي كشورهايي بودند كه در اين نظرسنجي مورد سوال قرار گرفتند.

از پاسخ دهندگان ايراني نيز فقط 29 درصد اعتقاد دارند جنگ عراق خوبي هاي بيشتري نسبت به بدي هايش داشته است.

شركت كنندگان در اين نظرسنجي در پاسخ به اين سوال كه غرب چطور مي تواند رابطه خود را با جهان اسلام بهبود بخشد، اين امر را غير ممكن دانستند.