مبارزه با تروريسم فقط از راههاي عقلاني امكان پذير است

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل، "كوفي عنان" دبير كل سازمان ملل متحد امروز اظهار داشت: "جنگ عليه تروريسم مستلزم حركات عقلاني است نه اعمال ناشي از هيجان و خشم. "

وي تصريح كرد پيروزي در اين زمينه فقط با دارا بودن بينشي برتر براي برخورداري از جهاني بهتر و رعايت حقوق بشر حتي در زمان بروز جنگ تحقق خواهد پذيرفت."

كوفي عنان كه در نيويورك سخن مي گفت، افزود:" تروريسم وحشي است و هيچ گونه سازش و مصالحه اي در آن وجود ندارد. ما بايد براي مبارزه با تروريسم، از راه حلهاي عقلاني بهره ببريم. حركات جنگ طلبانه برخي كشورها در پاك سازي جهان از تروريسم موثرنخواهد بود"

دبيركل سازمان ملل افزود: "خشم ما از حركات تروريستي نبايد سبب شود راههاي عاقلانه را در مبارزه با تروريسم كنار بگذاريم."

عنان تصريح كرد: كشتن تعدادي از مردم غير نظامي و بي گناه را نمي توان مبارزه با تروريسم ناميد. دبيركل سازمان ملل تنها راه مبارزه با تروريسم را رعايت حقوق بشر دانست.