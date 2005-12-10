آمريكا يكي از نمايندگان اروپا را به طور انتخابي براي ديدار مشروط از گوانتانامو دعوت كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، يكي از سخنگويان پنتاگون اعلام كرد: آن ماري ليزين (Anne Marie Lizin) نماينده سازمان امنيت و همكاري اروپا اجازه خواهد داشت تا عملكرد آمريكا را در زندان گوانتانامو مورد بررسي قرار دهد و از منابع رسمي درباره اين عملكردها سوال نمايد.

سرهنگ دوم مارك بالستروس (Mark Ballesteros) با تاكيد بر اينكه نماينده سازمان مذكور اجازه نخواهد داشت با زنداني ها ديدار كند، اظهار داشت: آن ماري ليزين براي ديدار از گوانتانامو با يا بدون گفتگو با زنداني ها ابراز تمايل كرده است.

آمريكا ماه گذشته دعوت مشابهي نيز از گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل نمود اما از آنجايي كه وي خواهان ديدار بي قيد و شرط از گوانتانامو بود، اين ديدار لغو شد.

اين در حالي است كه آمريكا مدام تلاش مي كند خود را مدافع حقوق بشر نشان دهد و افراد مختلفي را براي ديدار از گوانتانامو دعوت مي كند اما جالب آنكه در هر مرتبه براي اين ديدار شرايطي را معين مي كند كه همين تعيين شرايط مخالف قوانين حقوق بشر مي باشد.