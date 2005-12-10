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۱۹ آذر ۱۳۸۴، ۱۰:۵۳

همگام با هفته پژوهش و فناوري (13)

جايگاه معنوي پژوهشگر بايد ارتقا يابد // توليد علم جايگزين بهره برداري از نفت خواهد شد

جايگاه معنوي پژوهشگر بايد ارتقا يابد // توليد علم جايگزين بهره برداري از نفت خواهد شد

وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: وظيفه دولت خدمتگزار، تكريم لازم از پژوهشگران است. جايگاه معنوي پژوهشگر بايد ارتقا يابد به طوريكه تمامي مردم به پژوهشگران افتخار كنند و پژوهشگري آرزوي جوانان باشد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي  "مهر" دكتر "محمد مهدي زاهدي" صبح امروز در ششمين جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزيده سال با عرض تسليت به مناسبت سانحه هوايي افزود: هيچكس نمي تواند به استقلال واقعي برسد مگر در اينكه صحنه توليد علم در جهان حرف مناسبي براي گفتن داشته باشد.

وزير علوم با تاكيد بر بومي سازي علم همراه با معنويت افزود: توليد علم بايد در خدمت صنعت و نظام كشور باشد.

"زاهدي" خاطرنشان كرد: از 5 برنامه اجرايي كه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد، 2 برنامه به پژوهش و فناوري اختصاص داشته كه هر كدام داراي ريز برنامه هايي براي به اجرا در آوردن پژوهش و فناوري است.

وي با اشاره به اينكه در معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم حركت هاي لازم براي به اجرا در آوردن برنامه هاي پژوهشي انجام شده است اظهار داشت: استفاده از توليد علم به جاي بهره برداري از نفت در توليد ثروت در برنامه هاي دراز مدت قرار گرفته است. در آينده اي نه چندان دور توليد علوم مختلف جايگزين بهره برداري از نفت مي شود و توليد ثروت از اين طريق صورت مي گيرد.

وزير علوم تاكيد كرد: توليد علم، فناوري، كار آفريني و فن بازارها به جايگاه رفيعي در كشور دست خواهند يافت.

کد مطلب 263449

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