۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۶:۳۳

براي كسب سهميه المپيك 2004 آتن

تيم ملي بوكس سه رويداد مهم را پيش رو دارد

تيم ملي بوكس كشورمان براي كسب سهميه ورودي المپيك 2004 آتن سه دوره مسابقات مهم را در پيش دارد.

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي بوكس براي كسب امتياز ورودي آتن ابتدا دررقابت هاي قهرماني آسيا كه درتاريخ 21 دي ماه جاري دركشورفيليپين برگزارخواهد شد شركت مي كند. دومين مرحله مسابقات انتخابي 28 اسفند ماه درشهر پكن پايتخت چين برگزار مي شود.

لازم به ياد آوري است: سومين وآخرين مرحله مسابقات انتخابي تورنمنت بين المللي پاكستان خواهد بود كه ازسوم ارديبهشت ماه 83 درشهربندري كراچي برگزارخواهد شد كه طي اين مسابقات سهميه كشورمان براي شركت دررقابت هاي بوكس المپيك آتن مشخص مي شود.

گفتني است: تيم ملي بوكس كشورمان دردوره گذشته اين رقابت ها كه درشهرسيدني استراليا برگزارشد باپنج بوكسورشركت داشت و بنابه ادعاي اخير" برايف " سرمربي قزاق تيم ملي بوكس وي قصد دارد سهميه هاي بيشتري را براي المپيك آتن بدست آورد.

