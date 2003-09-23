۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۸:۵۲

با تصميم كميته فني فدراسيون واليبال

تيم هاي سوپر ليگ باشگاههاي كشور به يازده تيم افزايش يافت

طبق تصميم كميته فني فدراسيون واليبال تعداد تيمهاي حاضر درمسابقات سوپر ليگ باشگاههاي كشور از 9 تيم به 11 تيم افزايش پيدا كرد .

به گزارش خبرنگار "مهر" و بر اساس اعلام روابط عمومي فدراسيون واليبال ، طبق تصميم كميته فني مسابقات سوپر ليگ باشگاههاي كشورو پس از بررسي هاي لازم نام دو تيم لوله سازي اهواز و تيم دخانيات تهران نيز به 9 تيم ديگر حاضردراين مسابقات كه قبلا اعلام شده بود اضافه شدند .

طبق اعلام اين روابط عمومي، جلسه هماهنگي مسئولين تيمهاي سوپرليگ، ساعت 10صبح روزدهم مهرماه درمحل فدراسيون واليبال تشكيل خواهد شد.

تيم هاي شركت كننده دررقابتهاي اين فصل سوپرليگ واليبال باشگاههاي كشورعبارتند از: پيكان، صنام، پاس، برق، سايپا و دخانيات ازتهران، قند شيروان، نئوپان گنبد، ذوب آهن اصفهان، پگاه اروميه ولوله سازي اهواز . 

