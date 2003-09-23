به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي القنات ، سخنگوي احمد چلبي رييس شوراي حكومت انتقالي عراق امروز سه شنبه اعلام كرد ، اين شورا تصميم گرفته به طور موقت دفاتر خبري الجزيره والعربيه را درعراق تعطيل كند و از فعاليت خبرنگاران اين دو شبكه جلوگيري كند.
انتفاض قنبرامروز به خبرنگاران گفت : شوراي انتقالي راههاي قانوني را براي بستن دفاتر دو شبكه مذكور كه متهم به پخش برنامه هاي تحريك آميز براي تروريج تروريسم و خشونت درعراق هستند ، دنبال مي كند.
گفتني است هنوز شبكه هاي الجزيره قطر كه برنامه خود را از دوحه و شبكه العربيه كه برنامه هاي خود را از دبي امارات پخش مي كند واكنشي به اين خبر نشان نداده اند.
به دستور شوراي انتقالي عراق
دفاتر شبكه هاي العربيه و الجزيره درعراق به طور موقت تعطيل مي شوند
شوراي حكومت انتقالي عراق اعلام كرد : تا اطلاع بعدي از فعاليت شبكه هاي خبري الجزيره و العربيه در عراق جلوگيري مي شود.
کد مطلب 26347
نظر شما