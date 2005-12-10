  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۹ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۱۳

از سوي نشر شجره طيبه؛

كتاب "دستور العمل" شيخ عباس قمي منتشر مي شود

كتاب "دستور العمل" نوشته شيخ عباس قمي از سوي انتشارات شجره طيبه چاپ و منتشر مي شود .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" كتاب " دستور العمل" حدود 40 سال گذشته منتشر شده بود و نشر شجره طيبه با حروف چيني جديد اين كتاب را تجديد چاپ كرده است .

متن كتاب دستورالعمل قبل از كتاب مفاتيح از سوي شيخ عباس قمي تأليف شده است و به اين ترتيب مفاتيح، كامل كننده كتاب دستورالعمل است .

در كتاب دستورالعمل علاوه بر ذكر ادعيه اي كه براي مناسبتهاي مختلف بيان شده است ، شرح وقايع تاريخ نيز مطرح خواهد شد . 

تجديد چاپ اين كتاب با هدف حفظ آثار ارزشمند قديمي است چرا كه انتشار اين كتاب در زمان گذشته و عدم تجديد چاپ آن موجب فراموش شدن اين ميراث مي شود و از اين رو براي استفاده مردم از كتابهاي ارزشمند قديمي تجديد چاپ آنها ضروري است .

بسياري از موضوعات مربوط به كتاب مفاتيح در كتاب دستورالعمل خلاصه شده و يا به كتاب مفاتيح ارجاع داده شده است در اين راستا تمام تلاش ناشر بر حفظ اهميت كتاب مفاتيح بوده است .

 

کد مطلب 263470

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه