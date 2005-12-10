به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، به نظر مي‌رسد تغييرات گسترده مديران سازمان صدا و سيما در سياست‌هاي اجرايي بخش‌هاي مختلف از جمله شبكه‌هاي تلويزيوني تاثير به سزايي داشته و ادامه پخش مجموعه برنامه "تهران 20" تحت تأثير سياست‌هاي مديران كنوني تلويزيون قرار گرفته است.



البته در تماسي كه خبرنگار تلويزيوني "مهر" با گروه اجتماعي شبكه پنج سيما داشت، مهدي مزيناني كه به عنوان مسئول دفتر گروه اجتماعي اين شبكه فعاليت مي‌كند، در تأييد يا تكذيب خبر توقف پخش "تهران 20" گفت: "هنوز تصميم قطعي در اين مورد گرفته نشده است. اما با توجه به اخباري كه وجود دارد "تهران 20" تا پايان آذر ماه به كار خود پايان خواهد داد."



مجموعه برنامه "تهران 20" از جمله برنامه‌هاي تلويزيوني است كه در زمينه طرح و بررسي اخبار و مطالب مطبوعات كشور فعاليت مي‌كند و اخبار عمومي كشور را از لا به لاي صفحات روزنامه‌ها جمع آوري و ضمن ارايه تحليلي كوتاه، به ارايه آنها اقدام مي‌كند. اين برنامه كه طي چند سال اخير جاي خود را به شكل جدي در ميان مخاطبان تهراني باز كرده، پل ارتباطي مناسبي ميان مردم و مسئولين به وجود آورده است. چنان كه از اين برنامه به عنوان يكي از معدود آثار تلويزيوني مي‌توان نام برد كه مسئولين شهرداري و ديگر ارگان‌هاي دولتي را به پاسخگويي وامي‌دارد. اين برنامه به صورت مستقيم و زنده روي آنتن مي‌رود و همين مسأله به ايجاد اعتماد عمومي در ميان بينندگان شبكه تهران منجر شده است. به اندازه‌اي كه بسياري از مخاطبان برنامه طرح مشكل خود را در اين برنامه آخرين و در عين حال مؤثرترين شيوه مي‌دانند.



مجموعه برنامه "تهران 20" از سال 1375 در شبكه پنج سيما آغاز به كار كرد و محمدرضا عليقلي و سونيا پوريامين نخستين مجريان اين برنامه بودند. در حال حاضر اجراي اين برنامه را ناصر خيرخواه و علي درستكار بر عهده دارند. اين برنامه هر شب ساعت 8 به همت گروه اجتماعي شبكه پنج سيما به صورت زنده پخش مي‌شود.