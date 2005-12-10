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۱۹ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۵۷

بانك ها با 10 درصد آورده به طرح هاي توليدي و كشاورزي تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت مي كنند

با تصويب دولت، بانك ها موظف شدند براي طرح هاي توليدي و كشاورزي در نقاط توسعه نيافته با 10 درصد آورده اشخاص تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت كنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، در بخشي ديگر اين تصويبنامه آمده است: دولت مكلف است در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي ، به كشاورزاني كه براي برقي كردن موتور پمپ چاه هاي كشاورزي خود اقدام مي نمايند، از طريق بانك كشاورزي تسهيلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر مورد بدهي در اختيارشان قرار دهد.

براساس اين تصويبنامه، پرداخت اين تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهي هاي قبلي كشاورزان به بانكها و ساير سازمان هاي دولت نيست.

در ادامه اين تصويبنامه تصريح شده است: دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دوجانبه معاهدات بين المللي روي رودخانه هايي كه آب آنها به خارج از كشور مي ريزد و تا ده سال آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانه ها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي،اجازه بهره برداري از سهميه آب مزبور را صادر كند  و حق انشعاب دريافت ننمايد.

کد مطلب 263498

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