مسابقات بين المللي قرآن كريم آغاز شد

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين‎ دوره از مسابقات ، ‎ 94 تن از 43 كشور جهان‎ در سه‎‎‎ رشته حفظ كل‎ ، قرائت‎‎ و تفسير پنج‎ جزء رقابت مي‎ كنند.

بيستمين‎‎‎ دوره‎‎ مسابقات‎ قرآن كريم‎‎ تا ششم مهر ادامه دارد.

در پايان اين‎ دوره‎‎ از مسابقات‎ ، از پنج‎ نفر برتر درهر رشته قرآني‎ تجليل‎ خواهد شد.