مسابقات بين المللي قرآن كريم آغاز شد

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين دوره از مسابقات ، 94 تن از 43 كشور جهان در سه رشته حفظ كل ، قرائت و تفسير پنج جزء رقابت مي كنند.
بيستمين دوره مسابقات قرآن كريم تا ششم مهر ادامه دارد.
در پايان اين دوره از مسابقات ، از پنج نفر برتر درهر رشته قرآني تجليل خواهد شد.
بيستمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم با حضور آقاي خاتمي رئيس جمهور در سالن اجلاس سران گشايش يافت .
کد مطلب 26352
نظر شما