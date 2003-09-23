۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۶:۴۷

باحضور رئيس جمهور و در محل اجلاس سران

مسابقات بين المللي قرآن كريم آغاز شد

مسابقات بين المللي قرآن كريم آغاز شد

بيستمين‎‎‎ دوره‎ مسابقات‎ بين المللي‎‎ قرآن كريم‎ با حضور آقاي خاتمي رئيس‎ جمهور ‎‎ در سالن اجلاس‎ سران گشايش‎ يافت‎ .

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين‎ دوره از مسابقات ، ‎ 94 تن  از 43 كشور جهان‎ در سه‎‎‎ رشته حفظ كل‎ ، قرائت‎‎ و تفسير پنج‎ جزء  رقابت مي‎ كنند.
بيستمين‎‎‎ دوره‎‎ مسابقات‎ قرآن كريم‎‎ تا ششم مهر ادامه دارد.
در پايان اين‎ دوره‎‎ از مسابقات‎ ، از پنج‎ نفر برتر درهر رشته قرآني‎ تجليل‎ خواهد شد. 

