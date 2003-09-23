8 نفر به اردوي تيم ملي شمشير بازي دعوت شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" در پايان اين مسابقات كه با حضور شمشيربازان برتركشوردرتهران ودرسه دور برگزارشد، هشت نفر به اردوي تيم ملي جهت شركت در مسابقات آسيايي تايلند راه يافتند.

اسامي اين نفرات عبارتنداز: سيامك فيض عسكري ازكرمانشاه ، سيد محمد حسين عابدي ازمازندران،علي يعقوبيان ازخراسان، محمد رضايي ازاصفهان، فرهاد رضايي ازاصفهان، حامد صداقتي ازتهران، بابك مهماندوست ازتهران ومحسن توكلي ازيزد .

گفتني است: مسابقات انتخابي اسلحه هاي فلوره وسابرنيزبا حضورشمشير بازان برتركشور طي روزهاي آينده درسالن شمشيربازي اين فدراسيون برگزارخواهد شد .