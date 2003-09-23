  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۷:۱۳

در پايان مسابقات اپه انتخابي

8 نفر به اردوي تيم ملي شمشير بازي دعوت شدند

مسابقات انتخابي تيم ملي شمشير بازي جهت شركت در پيكارهاي آسيايي تايلنددر اسلحه اپه به پايان رسيد.

به گزارش خبرنگار" مهر" در پايان اين مسابقات كه با حضور شمشيربازان برتركشوردرتهران ودرسه دور برگزارشد، هشت نفر به اردوي تيم ملي جهت شركت در مسابقات آسيايي تايلند راه يافتند.

اسامي اين نفرات عبارتنداز: سيامك فيض عسكري ازكرمانشاه ، سيد محمد حسين عابدي ازمازندران،علي يعقوبيان ازخراسان، محمد رضايي ازاصفهان، فرهاد رضايي ازاصفهان، حامد صداقتي ازتهران، بابك مهماندوست ازتهران ومحسن توكلي ازيزد .

گفتني است: مسابقات انتخابي اسلحه هاي فلوره وسابرنيزبا حضورشمشير بازان برتركشور طي روزهاي آينده درسالن شمشيربازي اين فدراسيون برگزارخواهد شد .

کد مطلب 26353

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها