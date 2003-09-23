اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در مراسم بازگشايي مدارس شركت كردند

به گزارش خبرگزاري مهر در مراسم صبح امروز مهندس چمران با حضور در ناحيه يك منطقه شهر ري در مركز پيش دانشگاهي حضرت خديجه (س) آغاز سال تحصيلي را به دانش آموزان تبريك گفت.

وي با اشاره به جشن مبعث ، آغاز سال تحصيلي و ايام دفاع مقدس گفت : اميدوارم نوجوانان به دلايل بزرگداشت اين روزها فكر كنند و بدانند كه وقتي وحي به حضرت رسول (ص) نازل شد خداوند ارتباط خود را با پيامبر از خواندن و مطالعه شروع كرد .

مهندس چمران افزود : شوراي اسلامي شهر تهران و شهرداري تهران امسال تلاش كردند تا با افزايش وسايل نقليه عمومي و روان سازي ترافيك قدمي در جهت كمك به شهر وندان و حل مشكلات جابجايي شهروندان در شهر بردارند .

عضو كميسيون اقتصادي برنامه و بودجه و امور حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران نيز در اولين روز از سال تحصيلي از برخي مدارس منطقه 15 آموزش و پرورش واقع در جنوب شرقي پايتخت ديدار كرد .

منظر خير حبيب اللهي با حضور در مدرسه راهنمايي دخترانه شاكرين دانش آموزان را به مشاركت درامور جاري مدرسه ترغيب كرد و افزود : دانش آموزان مقطع راهنمايي به دليل شرايط سني خاص بايد سالم و با چشم بينا اين زمان را سپري كنند .

وي همچنين در دبيرستانهاي دخترانه حجاب ، تربيت 1 و مدرسه راهنمايي طه حضور يافت و از نزديك با مشكلات اين مدارس محروم آشنا شد .

بر اساس اين گزارش ، كمبود فضاي مناسب ورزشي براي دختران ، مناسب نبودن ميز و نيمكت ها ، كمبود كتابخانه و مشكل سرويس دهي معلمان شاغل در اين منطقه از اهم مشكلات اين مدارس بود .