اردني ها براي استقبال از تيم ايران ستاد ويژه تشكيل دادند

به گزارش خبرنگار" مهر" ستاد ويژه اي به اين منظور تشكيل شده تا ضمن استقبال ازتيم ملي فوتبال ايران همراه با تشريفات خاص ملي پوشان را درهتل بين المللي ريجنسي شهرامان استقراردهند.

برپايه اين گزارش روزنامه الدستوردرصفحه ورزشي امروزخود نوشت: تيم ملي اردن كه هفته گذشته مقابل سوريه تساوي بدون گل رسيد، تمرينات خود را طي روزهاي گذشته دراستاديوم ملي امان زيرنظرمحمود الجوهري پيگيري مي كند. اين روزنامه در ادامه گزارش خود مي نويسد: تيم ملي فوتبال اردن ديروز به مدت دوساعت تمرينات خود را پيگيري كرد ومحمود الجوهري بيشتر به رفع نقاط منفي درديداربرگشت تاكيد داشت.

ازسوي ديگرگفته مي شود: فادي زريقات دبيركل فدراسيون فوتبال اردن برتمرينات اين تيم نظارت دارد. فادي زريقات روزگذشته درجلسه اي با حضوراعضاي كميته فني وپزشكي تيم ملي اردن آخرين وضعيت تيم ملي اين كشوررا بررسي كرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" منابع نزديك به فدراسيون فوتبال اين كشورخبردادند: قرار است يك شركت اردني وايراني بطور هماهنگ آخرين مراحل مربوط به مسائل تبليغاتي دورزمين را بررسي كردند وبه شكل نويني درچهارگوشه زمين تبليغات شركتهاي خارجي وايراني نصب گردد.

روزنامه الدستوردرموردآخرين وضعيت پخش تلويزيوني اين ديدارنوشت: قرار است امروزآخرين وضعيت پخش تلويزيوني اين ديدارمورد بررسي قرارگيرد وتاكنون فقط درخواست شبكه هاي ماهواره اي به دست مسوولين ذيربط اردني رسيده است.

همچنين گفته مي شود: درصورت تصويب پخش تلويزيوني اين ديدارمسوولين تلويزيون اردن ازكشورهاي ايران، لبنان و كره شمالي درخواست صدهزاردلارخواهند كرد.

روزنامه الدستوردربخش ديگري ازگزارش خود درمورد داوران اين ديدار نوشت: روز پنج شنبه قرار است جلسه اي فني بانمايندگان تيم ملي ايران واردن با حضورناظرعماني اين ديدار ناصرحمدان الريامي و طارق احمد ناظرعراقي تيم داوري برگزار شود. قرار است قاسم شعيان داوركويتي به اتفاق دوهم وطنش اين ديداررا قضاوت كند.

گفتني است: مطبوعات اردني ازمحمد دادكان رييس فدراسيون فوتبال بعنوان سرپرست تيم ملي فوتبال كشورمان ياد كرده اند.