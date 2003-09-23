حافظان ، قاريان و مفسران قرآن 43 كشور در تهران رقابت مي كنند

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" در اين دوره از مسابقات قاريان 43 كشورشركت دارند كه از كشورهاي اندونزي ، افغانستان ، اردن هاشمي ، ازبكستان ، اوگاندا ، امارات ، آلباني ، آلمان ، آفريقاي جنوبي ، اتيوپي ، آذربايجان ، بوسني و هرزگوين ، بنگلادش ، تونس ، تركيه ، تايلند ، تاجيكستان ، تانزانيا ، پاكستان ، چاد ، چين ، ساحل عاج ، سودان ، سوريه ، سريلانكا ، دانمارك ، زيمباوه ، قطر ، فيليپين ، كويت ، گينه ، گرجستان ، كنيا ، ليبي ، لبنان ، مصر ، مغرب ، مالزي ، يمن ، يونان ، عربستان و هندوستان براي شركت در اين مسابقات به ايران اعزام شده اند .
در بيستمين دوره از مسابقات بين المللي حفظ ، قرائت و تفسير قرآن كريم ، 34 قاري ، 36 حافظ كل قرآن كريم ، 20 مفسر 5 جزء ، 6 ميهمان ويژه و 8 داور خارجي حضور دارند.
براساس اين گزارش داوران ايراني و خارجي اين دوره ازمسابقات استاد محمد علي عطفاي از كشور مغرب ، استاد محمود امين طنطاوي از كشور مصر ، استاد توان حاجي زولكفل بن حاجي علي از مالزي ، استاد يوسف عباس علي بشير از كشور سودان ، استاد محمد هشام برهاني از كشور سوريه ، استاد دكتر يوسف يوسنار از كشور اندونزي ، دكتر عبدالحق عبدالدائم القاضي از كشور يمن ، استاد محمد احمد بسيوني از كشور مصر ، استاد محمد ابوشوشه از كشور اردن ، دكتر محمد رضا ستوده نيا ، محمد رضا شهيدي پور، محمد حسين سعيديان ، غلامرضا شاه ميوه ، شهريار پرهيزگار ، حميد درايتي ، دكتر محمد رضا آذرشب ، دكتر محمد رضا امام و عبدالرسول عبائي از جمهوري اسلامي ايران خواهند بود .گفتني است همزمان با برگزاري بيستمين دوره از مسابقات بين المللي قرآن كريم و در روز سوم مهر مراسمي به منظور تجليل از نخبگان مسابقات قرآني برگزار مي شود .
