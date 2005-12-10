اخبار كوتاه از نهادهاي فرهنگي و هنري

فرهنگسراي هنر از نگاهي ديگر

نمايشگاه گروهي عكس با عنوان "از نگاهي ديگر" از 19 تا 24 آذر در گالري شماره يك فرهنگسراي هنر داير خواهد بود.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر " مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي هنر، در اين نمايشگاه 51 قطعه عكس رنگي (آنالوگ) در ابعاد 41*53 سانتيمتر از 19هنرمند عكاس دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي با موضوع انتزاعي ارايه شده است. علاقمندان مي‌توانند براي بازديد از اين نمايشگاه در ايام يادشده همه روزه از ساعت 9 الي 18 به فرهنگسراي هنر واقع در خيابان شريعتي، خيابان جلفا مراجعه نمايند.

نمايشگاه نقاشي در فرهنگسراي هنر

نمايشگاه نقاشي فرشاد روحي با عنوان رنگ روغن از 19 تا 24 آذر در گالري شماره سه فرهنگسراي هنر داير است.

در اين نمايشگاه 85 اثر در ابعاد مختلف با تكنيك‌هاي مدرن و كوبيسم به سبك آزاد ارايه شده است. روحي تاكنون در چند نمايشگاه نقاشي و تئاتر (گريم) در كشورآذربايجان و نمايشگاههاي كاريكاتور شركت كرده است.