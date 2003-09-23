اعتراض به نحوه برگزاري آزمون امسال دانشگاه آزاد ادامه دارد

به گزارش خبر نگار دانشگاهي" مهر" تجمع صبح امروز معترضين به نحوه برگزاري آزمون وتصحيح پاسخنامه هادر مقابل مركز آزمون وسازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي موجب مختل شدن روند عادي فعاليت اين دانشگاه شد .

بر اساس اين گزارش تجمع داوطلبين معترض به حدي بود كه مسئولان اين دانشگاه جهت حفظ مسائل امنيتي اقدام به تعطيل كردن مر كز آزمون تا روز شنبه پنجم مهر نموده اند .

روابط عمومي اين دانشگاه در تماس تلفني خبر نگار" مهر" خبر پلمپ شدن مركز آزمون را تكذيب كرد ويكي از منابع آگاه در نيروي انتظامي منطقه پاسداران نيز ضمن رد خبر پلمپ شدن مركز آزمون به دستور نيروي انتظامي ، بستن آن را صرفا يك تصميم داخلي دانست . اين چندمين تجمع معترضان به آزمون امسال در مقابل سازمان مركزي دانشگاه آزاد است كه با حضور نيروي انتظامي به پايان مي رسد . لازم به ذكر است مركز آزمون دانشگاه آزاد اعلام نموده كه به تمامي اعتراضات داوطلبين در روز شنبه آينده رسيدگي خواهد شد .