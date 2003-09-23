۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۸:۰۳

سفر استقلال به چابهار لغو شد

سفر استقلال به چابهار لغو شد

سفر تيم فوتبال استقلال كه قرار بود در پايان هفته جاري براي برگزاري ديداري دوستانه به چابهار صورت بگيرد ، لغو شد .

امير مهدي علوي مسوول روابط عمومي باشگاه استقلال درگفت وگو با خبرنگار "مهر" ضمن تاييد اين خبرافزود: با وجود تلاش مسوولان باشگاه براي تهيه بليط پرواز به چابهار، اين امرصورت نگرفت تا سفراين تيم منتفي شود .

وي افزود: مسوولان ورزش چابهار تلاش بسياري ازخود نشان دادند تا مقدمات اين سفررا فراهم كنند اما به علت ازدياد مسافرو مشكلاتي كه براي تهيه بليط وجود داشت به ناچار اين سفر كنسل شد. بااين حال اين سفر قطعا تا پايان مهرماه صورت خواهد گرفت و استقلال باحضور 48 ساعته خود يك ديداردوستانه با تيم منتخب اين منطقه برگزارخواهد كرد.

