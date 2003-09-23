تيم ملي فوتبال جانبازان و معلولين ايران قهرمان پارالمپيك سيدني رابا اقتدار شكست داد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين بازي كه ازهيجان خاصي برخورداربود وتماشاگران نسبتاخوبي اين ديدارراازنزديك مشاهده نمودند، تيم فوتبال جانبازان ومعلولين كشورمان موفق شد با نتيجه سه بر صفر به پيروزي دست يابد.

دراين بازي تيم ملي فوتبال CN روسيه به دفاع پرداخته بود وتنها به ضد حمله دل بسته بود كه دريك مورد نيز توانست تيردروازه كشورمان را به لرزه در آورد، نيمه نخست اين ديداربا گل ثانيه پاياني مرتضي حيدري يك بر صفر به سود كشورمان به پايان رسيد. نيمه دوم نيز با حملات پي در پي تيم ملي ايران ادامه پيدا كرد كه اين حملات روي سانتر خوبي كه از سمت راست صورت پذيرفت وناصرحسيني فر با يك ضربه روي پا محكم گل زيبايي را براي كشورمان به ارمغان آورد ودردقيقه 20 اين نيمه نيزايران صاحب سومين گل شد كه اين گل توسط عبدالرضا كريمي زاده كه درنيمه دوم جاي جواد حرداني به ميدان آمده بود به ثمررسيد.

تيم ملي ايران: اردشير ماهيني، جواد حرداني، مرتضي حيدري، سيدناصر حسيني فر، نقي كماني، هوشنگ خسرواني، جواد منصور فلاح، عبدالرضا كريمي زاده، مجيد مشهدي هاشمي، قاسم زارع پيشه، هاشم رستگاري، هادي صفري، حمزه تدين منش، عليرضا رعدي، سرمربي: سيد علي بكاء و محمد ابراهيم زاده مربيان: امين اله مالي سرپرست: كوپال نظامي داور: ناصر همرنگ و محسن احمدي ، كمكها

گلها: مرتضي حيدري، سيد ناصر حسيني فر، عبدالرضا كريمي زاده.

تيم روسيه: سرگئي كورشيا خوف، ويكتور موروزف، الكسي شمالين، سركي ينكاشين، ديمتري دانيلكوف، مراد فائياديئوف، مراد فائياديئوف، سرگي گوريا جيگين، سرگوي كاراچوف، ديمتري شاپكين، ماكسيم دوربي شوف، پاول شالي موف، ديمتري كوري لوف، (سرمربي)