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۲۰ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۱۲

آخرين اخبار از انتخابات اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران

طولاني شدن بررسي صلاحيتها و ركود در فعاليتهاي انتخاباتي

طولاني شدن بررسي صلاحيتها و ركود در فعاليتهاي انتخاباتي

كار بررسي صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات مديره اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران ادامه دارد و با توجه به زمان آغاز اين بررسيها انتخابات اتحاديه ناشران تا كمتر از دو ماه ديگر برگزار نخواهد شد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، آخرين تماس مجمع امور صنفي و اتحاديه ناشران براي اخذ سابقه و پرونده داوطلبان عضويت در هيات مديره اتحاديه ناشران ده روز پيش برقرارشد كه متعاقب آن پرونده بابك تختي ، سيد حسن كيائيان ، سيد رضا يكرنگيان ، علي جعفريه ، باقري چرخي ، همايي ، رمضاني ، باقري قمي و پيراينده ارجاع داده شد . 

ملكيان مدير داخلي اتحاديه ناشران با اعلام اين خبردرادامه افزود : وزارت بازرگاني بررسيهايي اوليه كه توسط اداره اماكن از مراجعي همچون وزارت اطلاعات ،  وزارت دادگستري  و برخي مراجع ديگر صورت مي گيرد را به انجام رسانده است و در مرحله بررسي تطبيق شرايط با داوطلبان است .

پيش از اين ، محمود رضا آرام - رئيس اداره بازرگاني استان تهران به مهراعلام كرده بود كه اسامي داوطلبان تاييد صلاحيت شده از مراجع بررسي به وزارت بازرگاني اعلام شده است .

اين درحالي است كه فعاليتهاي تبليغاتي ناشران و داوطلبان عضويت درهيات مديره اتحاديه ناشران با طولاني شدن زمان بررسي صلاحيتها با كاهش چشمگيري مواجه شده و اقدامات فعالان عرصه نشر براي انتخابات دچار ركود شده است .

کد مطلب 263640

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