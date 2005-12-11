طولاني شدن بررسي صلاحيتها و ركود در فعاليتهاي انتخاباتي

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، آخرين تماس مجمع امور صنفي و اتحاديه ناشران براي اخذ سابقه و پرونده داوطلبان عضويت در هيات مديره اتحاديه ناشران ده روز پيش برقرارشد كه متعاقب آن پرونده بابك تختي ، سيد حسن كيائيان ، سيد رضا يكرنگيان ، علي جعفريه ، باقري چرخي ، همايي ، رمضاني ، باقري قمي و پيراينده ارجاع داده شد .

ملكيان مدير داخلي اتحاديه ناشران با اعلام اين خبردرادامه افزود : وزارت بازرگاني بررسيهايي اوليه كه توسط اداره اماكن از مراجعي همچون وزارت اطلاعات ، وزارت دادگستري و برخي مراجع ديگر صورت مي گيرد را به انجام رسانده است و در مرحله بررسي تطبيق شرايط با داوطلبان است .

پيش از اين ، محمود رضا آرام - رئيس اداره بازرگاني استان تهران به مهراعلام كرده بود كه اسامي داوطلبان تاييد صلاحيت شده از مراجع بررسي به وزارت بازرگاني اعلام شده است .

اين درحالي است كه فعاليتهاي تبليغاتي ناشران و داوطلبان عضويت درهيات مديره اتحاديه ناشران با طولاني شدن زمان بررسي صلاحيتها با كاهش چشمگيري مواجه شده و اقدامات فعالان عرصه نشر براي انتخابات دچار ركود شده است .