۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۸:۱۹

مدير تيمهاي پايه استقلال معرفي شد

عبدالعلي چنگيز حكم مديريت خود را از قريب دريافت كرد

عبدالعلي چنگيز حكم مديريت خود را از قريب دريافت كرد

عبدالعلي چنگيز بعنوان مدير تيمهاي پايه باشگاه استقلال تهران بادريافت حكمي كار خود را آغاز كرد.

عبدالعلي چنگيزدرگفت وگوباخبرنگار" مهر" ضمن تاييد اين خبرافزود: ما كارخود را ازفردا آغازمي كنيم واميدواريم با برنامه ريزيهايي كه ازقبل شده بتوانيم منشاء تحولات خوبي درباشگاه استقلال باشيم.

وي خاطرنشان كرد: هدف ما طراحي وپايه ريزي نسل پويا، پرتحرك وآينده داربراي فوتبال اين مملكت وبويژه استقلال است ودراين راه ازتمامي افرادي كه دراين زمينه فعاليت مي كنند بهره خواهيم گرفت.

چنگيزيادآورشد: براي ما فرقي نمي كند اين افراد ازاستقلاليهاي قديمي باشد ياخارج ازباشگاه ، بلكه مهم دانش وتوان اين افراد است تا بتوانند نسلي قوي را به فوتبال ما تقديم كنند.

چنگيزدرمورد كادرفعلي تيمهاي پايه استقلال نيزگفت: درحال بررسي موقعيت وشرايط كاري آنهاهستم واگرمطابق با خواسته هايمان باشند حتما ازوجودآنها استفاده خواهيم كرد.

وي درپايان تصريح كرد: كارفعلي ماآماده سازي تيمهاي پايه است ولي برنامه اصلي و پايه اي ما توجه به فوتبال پايه ونونهالان است كه درقالب مدارس فوتبال آغازخواهد شد وبه اميد خدا درتمام كشورتعميم خواهيم داد.

 

