عبدالعلي چنگيز حكم مديريت خود را از قريب دريافت كرد

عبدالعلي چنگيزدرگفت وگوباخبرنگار" مهر" ضمن تاييد اين خبرافزود: ما كارخود را ازفردا آغازمي كنيم واميدواريم با برنامه ريزيهايي كه ازقبل شده بتوانيم منشاء تحولات خوبي درباشگاه استقلال باشيم.

وي خاطرنشان كرد: هدف ما طراحي وپايه ريزي نسل پويا، پرتحرك وآينده داربراي فوتبال اين مملكت وبويژه استقلال است ودراين راه ازتمامي افرادي كه دراين زمينه فعاليت مي كنند بهره خواهيم گرفت.

چنگيزيادآورشد: براي ما فرقي نمي كند اين افراد ازاستقلاليهاي قديمي باشد ياخارج ازباشگاه ، بلكه مهم دانش وتوان اين افراد است تا بتوانند نسلي قوي را به فوتبال ما تقديم كنند.

چنگيزدرمورد كادرفعلي تيمهاي پايه استقلال نيزگفت: درحال بررسي موقعيت وشرايط كاري آنهاهستم واگرمطابق با خواسته هايمان باشند حتما ازوجودآنها استفاده خواهيم كرد.

وي درپايان تصريح كرد: كارفعلي ماآماده سازي تيمهاي پايه است ولي برنامه اصلي و پايه اي ما توجه به فوتبال پايه ونونهالان است كه درقالب مدارس فوتبال آغازخواهد شد وبه اميد خدا درتمام كشورتعميم خواهيم داد.