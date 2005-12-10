كنفرانس ارتباطات بين فرهنگي و سياست خارجي؛ رويكرد ايراني برگزار مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" كنفرانس ارتباطات بين فرهنگي و سياست خارجي؛ رويكرد ايراني بيست و دوم و بيست و سوم آذر ماه در تالار شيخ مرتضي انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي داغنشگاه تهران برگزار مي شود.

در اين كنفرانس دو روزه صاحب نظران و انديشمنداني از داخل و خارج كشور حضور دارند.

از جمله اهداف اين كنفراس توجه به اهميت و نقش فرهنگ در روابط بين المللي و سياست خارجي ايران و كمك به تدوين منابع و غني سازي ادبيات عنوان شده است.

همچنين بيش از پانزده مقاله و سخنراني از سوي استادان و صاحب نظران شركت كننده به كنفرانس ارائه شده است كه عناوين برخي از مقالات عبارتند از: جايگاه فرهنگ در شكل گيري سياست خارجي، نقش سازمانهاي غير دولتي در همكاريهاي فرهنگي، تهاجم فرهنگي، متغيرهاي استراتژيك در روابط فرهنگي و تحولات جهاني شدن در آينده، ارتباطات فرهنگي.