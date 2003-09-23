مسابقات تيراندازي قهرماني كشور دركرمان برگزار شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" درپايان اين دوره ازمسابقات كه باعنوان" يادواره شادروان مسعود محمودي استاندار فقيد و رييس هيات تيراندازي استان كرمان" برگزارشد، نتايج تيمي وانفرادي دررشته هاي تفنگ وتپانچه بادي به شرح زير بدست آمد:

الف) نتايج تيمي رشته تپانچه بادي:

1- تيم استان كرمان باكسب 1681امتياز( اول)2- تيم استان مركزي باكسب 1675 امتياز( دوم)3- تيم استان تهران با كسب 1668 امتياز سوم

ب) نتايج انفرادي رشته تپانچه بادي:

1- احمد حماني از تهران با 8و 670 امتياز( اول) 2- محسن نصر اصفهاني ازاصفهان با 4 و 664 امتياز( دوم)

3- محمدعلي محمودي از خوزستان با 6 و 660 امتياز( سوم)

ج) نتايج تيمي رشته تفنگ بادي:

1- تيم استان تهران با كسب 1739 امتياز( اول) 2- تيم استان فارس با كسب 1723 امتياز( دوم) 3- تيم استان آذربايجان شرقي با كسب 1679 امتياز( سوم)

د) نتايج انفرادي رشته تفنگ بادي:

1- احسان همايوني از استان فارس با 3و684 امتياز( اول) 2- ابراهيم اينانلوازاستان تهران با 628 امتياز( دوم)

3- نصرت الله مختاري از استان تهران با 7و 681 امتياز( سوم)

ه) در جمع امتيازات:

1-استان تهران بادوطلا، يك نقره، دو برنز(اول) 2- استان فارس با يك طلا، يك نقره (دوم)3- استان كرمان با يك طلا (سوم)اين گزارش حاكيست: امير سرتيپ اسدالله حيدري سرپرست فدراسيون تيراندازي با خرسندي از برگزاري مطلوب اين دوره از مسابقات و نتايج چشمگير امتيازات نسبت به سال گذشته در مسابقات تيراندازي قهرماني كشور افزود: تيراندازان و تيمهاي برتر اين دوره ازمسابقات با انجام تمرينات مداوم خود را براي انتخاب و حركت دررقابتهاي بين المللي وكسب مقامهاي قهرماني در سطح آسيا وجهان آماده كنند. وي همچنين ازميهمان نوازي هيات تيراندازي استان كرمان ومسوولان استان قدرداني كرد.