  1. بین الملل
  2. سایر
۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۷:۴۲

در عملياتي پليسي

نيروهاي امنيتي عربستان يك مخالف دولت را دستگير كردند

نيروهاي امنيتي عربستان يك مخالف دولت را دستگير كردند

تلويزيون عربستان اعلام كرد نيروهاي امنيتي اين كشور پس از چند ساعت محاصره منزل عبدالعزيز طيار از مخالفان دولت وي را به همراه چند تن ديگر بازداشت كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر تلويزيون عربستان به جزئيات بيشتر اين عمليات اشاره اي نكرد. تلويزيون عربستان  همچنين اعلام كرد در عمليات گروگانگيري امروز در اين كشور يك افسر پليس  و سه تن از گروگانگيران نيز كشته شده اند. اين عمليات چهار زخمي نيز برجاي گذاشته است.گروگانگيران شماري از اتباع خارجي را در مجنمع وابسته به يك بيمارستان گروگان گرفته بودند. 

کد مطلب 26369

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها