نيروهاي امنيتي عربستان يك مخالف دولت را دستگير كردند

به گزارش خبرگزاري مهر تلويزيون عربستان به جزئيات بيشتر اين عمليات اشاره اي نكرد. تلويزيون عربستان همچنين اعلام كرد در عمليات گروگانگيري امروز در اين كشور يك افسر پليس و سه تن از گروگانگيران نيز كشته شده اند. اين عمليات چهار زخمي نيز برجاي گذاشته است.گروگانگيران شماري از اتباع خارجي را در مجنمع وابسته به يك بيمارستان گروگان گرفته بودند.
تلويزيون عربستان اعلام كرد نيروهاي امنيتي اين كشور پس از چند ساعت محاصره منزل عبدالعزيز طيار از مخالفان دولت وي را به همراه چند تن ديگر بازداشت كردند.
