فشار آمريكا به روسيه براي تغيير قانون سازمان هاي غير دولتي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازپايگاه اينترنتي "فوكوس- فن"، منابع خبري روسيه گزارش دادند كه "هانري هايد"نماينده جمهوري خواه و "تام لنتوس" نماينده دموكرات كنگره كه اين طرح را ارائه دادند اعلام كردند طرح مذكور تاثيري منفي بر فعاليت سازمان هاي غيردولتي داخلي و خارجي در روسيه برجاي خواهد گذاشت .

اين اقدام نمايندگان آمريكا در واكنش به دستور اخير پوتين رئيس جمهور روسيه مبني بر تغيير قانون سازمان هاي غير دولتي است كه اين مساله مورد اعتراض دولت ها و سازمان هاي غير دولتي غربي بويژه آمريكايي قرار گرفت .

در همين رابطه چندي پيش "كاندوليزا رايس" وزير خارجه آمريكا كه سرگرم ديدار از اوكراين بود، به قوانين مربوط به سازمان هاي غيردولتي روسيه اعتراض و آن را ناقض اصول جامعه دموكراتيك توصيف كرد.

اين در حاليست كه روسيه بارها اقدامات سازمان هاي غير دولتي را مخرب و برهم زننده ثبات توصيف كرده است. پوتين بر اين باور است كه سازمان هاي غير دولتي غربي كه سازمان هاي مشابه داخل روسيه را تغذيه مالي مي كنند در امور داخلي اين كشور دخالت كرده و هرج و مرج را گسترش مي دهند. وي همچنين بر اين باور است كه اين سازمان ها بايد از منابع ملي تغذيه كنند نه اينكه منبع مالي آنها وابسته به خارج باشد.

سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه نيز اخيراً با اشاره به آمريكا و ديگر كشورهاي غربي تاكيد كرد كه كشورهاي بيگانه با كمك هاي مالي خود به سازمان هاي غيردولتي چهره روسيه را در خارج تحريف مي كنند و بد جلوه مي دهند.

پيشتر در اواخر تير ماه سال جاري ، "ولاديمير پوتين" رئيس جمهور روسيه اعلام كرد كه كشورش اجازه نمي دهد از سوي دول خارجي فعاليت ها و اقدامات سياسي سازمان هاي اجتماعي روسيه تامين مالي شوند وي افزود: خارجي ها با كمكهاي مالي خود به گروهها در سياست هاي روسيه دخالت مي كنند و همان شكايات را از سوي بعضي از رهبران در شوروي سابق منعكس مي كنند .

در همين رابطه ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه گفت كه لايحه نياز به پيروي و هماهنگي با اصول جامعه مدني و هنجارهاي روابط بين دولتها دارد.

وي همچنين گفت: سازمانهاي غير دولتي خارجي و بين المللي بايد در اقدامات خود شفاف سازي كنند.

آمريكا در صدد است تا با گسترش سازمانهاي غير دولتي كه از سوي سرمايه داراني همچون "جرج سوروس" ميليادر آمريكائي و سياستمداراني همچون "مادلين آلبرايت" وزير امور خارجه اسبق آمريكا اداره مي شوند روسيه را تحت فشار قرار دهد.