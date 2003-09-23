  1. بین الملل
  2. سایر
۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۸:۳۶

صدر اعظم آلمان در ديدار با دبيركل سازمان ملل :

بايد با برنامه ريزي دقيق در بازسازي عراق مشاركتي فعال داشت

صدر اعظم آلمان در ديدار با دبير كل سازمان ملل خواهان مشاركت فعال براي بازسازي زودهنگام عراق شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل با كوفي عنان دبيركل اين سازمان ديدار و گفتگو كرد .
صدراعظم آلمان پس از ديدار با دبيركل سازمان ملل اظهار داشت : آلمان پس از اتمام جنگ عراق درصدد مشاركت دربازسازي اين كشور برآمد و بارها نيز اعلام كرد : تنها راه كمك و مشاركت دربازسازي عراق اعزام نيروي نظامي به اين كشور نيست . 
شرودر در بخش ديگري از گفتگوي خود با عنان خاطر نشان كرد : سازمان ملل با تصويب زود هنگام قطعنامه جديد خود در خصوص عراق مي تواند گام مهمي در بازسازي هرچه زودتر اين كشور بردارد .
صدر اعظم آلمان بار ديگر با تاكيد بر خواست آلمان  مبني بر بازسازي عراق تصريح كرد : اگر چه آلمان و فرانسه از مخالفان جنگ عراق بوده و در اين زمينه به مقابله با آمريكا پرداختند اما اكنون زمان آن فرارسيده با يك برنامه ريزي دقيق در بازسازي عراق مشاركت فعال داشت .
شرودر با اشاره به كنفرانس مادريد گفت : آلمان با حضور فعال خود در اين كنفرانس بار ديگر بر مشاركت خود در بازسازي عراق تاكيد خواهد كرد .
صدراعظم آلمان قرار است روز چهارشنبه پس از سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل و پس از 16 ماه  با رئيس جمهوري آمريكا ديدار و گفتگوي رسمي داشته باشد .
شرودر به مناسبت سي امين سال عضويت آلمان در سازمان ملل در نشست مجمع عمومي اين سازمان شركت مي كند . وي پس از ويلي براندت ، دومين صدراعظم المان است كه در نشست سازمان ملل شركت مي كند . براندت در سال 1973 يعني اولين سال به عضويت درآمدن آلمان در سازمان ملل در نشست اين ارگان بين المللي شركت كرده بود .

کد مطلب 26377

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها