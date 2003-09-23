بايد با برنامه ريزي دقيق در بازسازي عراق مشاركتي فعال داشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل با كوفي عنان دبيركل اين سازمان ديدار و گفتگو كرد .

صدراعظم آلمان پس از ديدار با دبيركل سازمان ملل اظهار داشت : آلمان پس از اتمام جنگ عراق درصدد مشاركت دربازسازي اين كشور برآمد و بارها نيز اعلام كرد : تنها راه كمك و مشاركت دربازسازي عراق اعزام نيروي نظامي به اين كشور نيست .

شرودر در بخش ديگري از گفتگوي خود با عنان خاطر نشان كرد : سازمان ملل با تصويب زود هنگام قطعنامه جديد خود در خصوص عراق مي تواند گام مهمي در بازسازي هرچه زودتر اين كشور بردارد .

صدر اعظم آلمان بار ديگر با تاكيد بر خواست آلمان مبني بر بازسازي عراق تصريح كرد : اگر چه آلمان و فرانسه از مخالفان جنگ عراق بوده و در اين زمينه به مقابله با آمريكا پرداختند اما اكنون زمان آن فرارسيده با يك برنامه ريزي دقيق در بازسازي عراق مشاركت فعال داشت .

شرودر با اشاره به كنفرانس مادريد گفت : آلمان با حضور فعال خود در اين كنفرانس بار ديگر بر مشاركت خود در بازسازي عراق تاكيد خواهد كرد .

صدراعظم آلمان قرار است روز چهارشنبه پس از سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل و پس از 16 ماه با رئيس جمهوري آمريكا ديدار و گفتگوي رسمي داشته باشد .

شرودر به مناسبت سي امين سال عضويت آلمان در سازمان ملل در نشست مجمع عمومي اين سازمان شركت مي كند . وي پس از ويلي براندت ، دومين صدراعظم المان است كه در نشست سازمان ملل شركت مي كند . براندت در سال 1973 يعني اولين سال به عضويت درآمدن آلمان در سازمان ملل در نشست اين ارگان بين المللي شركت كرده بود .

