نويسندگان ، ناشران و كتابداران اسلامشهر تجليل شدند

به گزارش مهر، ابتدا علي جعفري ضمن خير مقدم به ناشران، نويسندگان و كتابداران ، گفت : امروزه آن كشوري توسعه يافته است كه فرهنگ مدار باشد و در تمام زمينه هاي مختلف فرهنگي توسعه پيدا كرده باشد و در اينجاست كه جايگاه و اهميت نويسندگان ، ناشران و كتابداران بيش از پيش روشن و آشكار مي شود .

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان اسلامشهر ، در ادامه افزود : استفاده از حداكثر ظرفيت هاي فرهنگي و مشاركت عمومي در طرحهاي فرهنگي مي بايست در اولويت كار برنامه ريزان باشد و در اين راستا نويسندگان و ناشران مي توانند گامهاي موثري بردارند .

سپس عجمي - معاون فرهنگي، مطبوعاتي و تبليغاتي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران معجزه پيغمبر خاتم يعني قرآن را بزرگترين افتخار مسلمانان دانست و گفت : خداوند متعال در قرآن به كتاب و نوشتن قسم ياد كرده است و اهميت ويژه را به كتاب داده است.

وي افزود : اگر فرهنگ مطالعه عادت شد و طبيعت ثانويه انسان قرار گرفت آنگاه مي توانيم بگوييم كتابخواني و توسعه فرهنگي چه مقدار رشد نموده است .

سخنران بعدي اقبال منصوريان - نائب رئيس شوراي اسلامي شهر اسلامشهر در ادامه همايش ، بر شكل گيري كميته سياستگذاري فرهنگي در شهر تاكيد كرد و اظهار داشت : با حضور مسئولين و سياستگذاران فرهنگي، اولويت هاي فرهنگي شهرستان بررسي شود تا با كار كارشناسي چهارچوب ها معيني براي برنامه هاي فرهنگي داشته باشيم.

در ادامه كريم شايان راد ، شهر را به عنوان مهمترين بستر براي زندگي ، رشد و تعالي جامعه دانست و گفت : دغدغه اصلي مسئولين و مديران شهري پر نمودن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان ، بسط و گسترش فرهنگ شهرنشيني است و اين محقق نمي شود مگر با فرهنگ سازي اصولي، علمي و منطقي .

شهردار اسلامشهر افزود : شهرداري با توجه به رسالتي كه بر عهده دارد و احساس مسئوليتي كه مي كند به زودي سه باب كتابخانه و يك باب خانه مشق در مناطق محروم شهرستان به بهره برداري مي رساند.

مهندس حري فرماندار اسلامشهر نيز به عنوان آخرين سخنران گفت : خوشحالم كه تجليل و تقدير از كساني مي شود كه نقش بسيار خوب و مفيدي را براي مسائل فرهنگي جامعه دارند و خوشبختانه با روحيه خوب و فرهنگي كه مجموعه فرهنگي شهرستان دارد و چنين همايشهايي را برگزار مي نمايند، عليرغم اينكه متحمل سختي هاي زيادي مي شوند با اين حال به نحو شايسته و خوب اين گونه همايشها و مراسم هاي فرهنگي را برگزار مي نمايند .

درپايان ازناشران وكتابداران با اهداء لوح تقديرو جوائزارزنده تقدير به عمل آمد و از نويسندگان شهرستان اسلامشهر نيز 500 جلد كتاب جهت اهداء به كتابخانه هاي عمومي، مساجد و مدارس خريداري شد .